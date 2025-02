Aus in der 2. Runde Bencics Siegesserie reisst in Dubai gegen Top-10-Spielerin

Belinda Bencic muss den Tennisplatz nach sechs siegreichen Partien in Folge erstmals wieder als Verliererin verlassen. Die Ostschweizerin scheidet beim WTA-Masters in Dubai in der 2. Runde aus.

Publiziert: 12:06 Uhr