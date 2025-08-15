DE
Aus in Cincinnati-Viertelfinal
Titelverteidigerin Sabalenka scheitert an starker Rybakina

Aryna Sabalenka verliert beim Masters in Cincinnati im Viertelfinal gegen eine stark aufspielende Elena Rybakina. Damit ist die Mission Titelverteidigung missglückt.
Publiziert: 22:22 Uhr
|
Aktualisiert: 22:39 Uhr
Der Frust muss raus bei Aryna Sabalenka. Die Belarussin scheitert in Cincinnati im Halbfinal.
Foto: Mark Lyons

Darum gehts

  • Rybakina besiegt Sabalenka und zählt zu den US-Open-Favoritinnen
  • Rybakina trifft im Halbfinal auf die Polin Iga Swiatek
  • Swiatek erreicht Halbfinal mit Zweisatzsieg gegen Kalinskaja (6:1, 6:4)
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Elena Rybakina besiegt die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka deutlich mit 6:1, 6:4 und gilt nun als Favoritin für die US Open. Die Weltranglistenerste aus Belarus unterliegt der stark aufschlagenden Kasachin 1:6, 4:6.

Mit ihrem deutlichen Sieg gegen die topgesetzte Sabalenka spielt sich die frühere Wimbledon-Siegerin Rybakina automatisch in den Kreis der Favoritinnen für das US Open. Ihre nächste Gegnerin am Turnier im US-Bundesstaat Ohio ist die Polin Iga Swiatek (WTA 3), die den Halbfinaleinzug ebenfalls mit einem Zweisatzsieg gegen die Russin Anna Kalinskaja (WTA 28) perfekt macht.

