Aryna Sabalenka verliert beim Masters in Cincinnati im Viertelfinal gegen eine stark aufspielende Elena Rybakina. Damit ist die Mission Titelverteidigung missglückt.

1/2 Der Frust muss raus bei Aryna Sabalenka. Die Belarussin scheitert in Cincinnati im Halbfinal. Foto: Mark Lyons

Darum gehts Rybakina besiegt Sabalenka und zählt zu den US-Open-Favoritinnen

Rybakina trifft im Halbfinal auf die Polin Iga Swiatek

Swiatek erreicht Halbfinal mit Zweisatzsieg gegen Kalinskaja (6:1, 6:4)

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Elena Rybakina besiegt die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka deutlich mit 6:1, 6:4 und gilt nun als Favoritin für die US Open. Die Weltranglistenerste aus Belarus unterliegt der stark aufschlagenden Kasachin 1:6, 4:6.

Mit ihrem deutlichen Sieg gegen die topgesetzte Sabalenka spielt sich die frühere Wimbledon-Siegerin Rybakina automatisch in den Kreis der Favoritinnen für das US Open. Ihre nächste Gegnerin am Turnier im US-Bundesstaat Ohio ist die Polin Iga Swiatek (WTA 3), die den Halbfinaleinzug ebenfalls mit einem Zweisatzsieg gegen die Russin Anna Kalinskaja (WTA 28) perfekt macht.