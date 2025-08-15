1/2
Der Frust muss raus bei Aryna Sabalenka. Die Belarussin scheitert in Cincinnati im Halbfinal.
Foto: Mark Lyons
- Rybakina besiegt Sabalenka und zählt zu den US-Open-Favoritinnen
- Rybakina trifft im Halbfinal auf die Polin Iga Swiatek
- Swiatek erreicht Halbfinal mit Zweisatzsieg gegen Kalinskaja (6:1, 6:4)
Elena Rybakina besiegt die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka deutlich mit 6:1, 6:4 und gilt nun als Favoritin für die US Open. Die Weltranglistenerste aus Belarus unterliegt der stark aufschlagenden Kasachin 1:6, 4:6.
Mit ihrem deutlichen Sieg gegen die topgesetzte Sabalenka spielt sich die frühere Wimbledon-Siegerin Rybakina automatisch in den Kreis der Favoritinnen für das US Open. Ihre nächste Gegnerin am Turnier im US-Bundesstaat Ohio ist die Polin Iga Swiatek (WTA 3), die den Halbfinaleinzug ebenfalls mit einem Zweisatzsieg gegen die Russin Anna Kalinskaja (WTA 28) perfekt macht.