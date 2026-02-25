Für Stan Wawrinka ist am ATP-Turnier von Dubai im Achtelfinal Schluss: Der Romand muss sich dem Russen Daniil Medwedew klar geschlagen geben.

Stan Wawrinka schafft im Achtelfinal des ATP-500-Turniers in Dubai keinen Exploit. Der 40-jährige Waadtländer, die Nummer 99 der Welt, unterliegt dem Russen Daniil Medwedew im Achtelfinal in zwei Sätzen.

Nach dem mühelosen Auftaktsieg gegen den Libanesen Benjamin Hassan (ATP 289) fällt das Verdikt gegen die Weltnummer 11 mit 2:6, 3:6 deutlich aus. Mit einer schwachen Aufschlagquote von 54 Prozent erster Bälle ist Wawrinka gegen einen Gegner dieses Kalibers zu wenig konstant.

Der Schweizer gewinnt nur eines seiner ersten fünf Aufschlagspiele und gerät so mit 2:6, 0:1 ins Hintertreffen. Im zweiten Satz stemmt sich Wawrinka gegen die Niederlage, gleicht zum 1:1 aus und sichert sich mit einem Rückhand-Winner entlang der Linie sein zweites Break der Partie.

Der Dubai-Turniersieger von 2016 hält die Partie bis zum 3:3 offen. Danach verliert er jedoch die letzten drei Games gegen einen deutlich solider auftretenden Medwedew und muss zwei weitere Serviceverluste hinnehmen.

Immerhin: Dank dem Einzug in den Achtelfinal wird Wawrinka in der Weltrangliste voraussichtlich auf Position 92 vorstossen.