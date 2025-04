Djokovic scheitert in der Startrunde – Bencic stark

Novak Djokovic findet auch in Madrid nicht in die Spur. Der Serbe scheitert in der ersten Runde. Belinda Bencic steht im Achtelfinal.

Novak Djokovic

Vor etwas mehr als zwei Wochen in Monte Carlo und nun in Madrid: Novak Djokovic (ATP 5) verliert zum zweiten Mal in Folge seine Startpartie auf Sand. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger zieht am Masters-1000-Turnier in der spanischen Hauptstadt gegen den Italiener Matteo Arnaldi (ATP 44) trotz einer Steigerung im zweiten Satz klar den Kürzeren: 3:6, 4:6 heisst es am Ende.

Mit dem gleichen Resultat war Djokovic schon vor gut zwei Wochen in Monte Carlo bei seinem ersten Einsatz ausgeschieden (gegen den chilenischen Nobody Alejandro Tabilo).

Der Serbe dürfte nun hoffen, dass er in zwei Wochen in Rom wieder in die Spur finden wird. Sollte seine Reise auch dort früh enden, bleibt dem 37-Jährigen wie im letzten Jahr die Möglichkeit, vor dem French Open noch am Geneva Open anzutreten.

Bencic mit grosser Wende

Deutlich besser ergeht es der Schweizerin Belinda Bencic. Sie setzt sich gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia (WTA 19) dank einer famosen Aufholjagd 6:3, 4:6, 7:6 (7:2) durch und steht in Madrid zum dritten Mal im Achtelfinal. Nachdem Bencic bei Gleichstand im Entscheidungssatz durch einen Serviceverlust zum 6:6 noch einmal leicht zurückgebunden wird, verwertet sie anschliessend im Tiebreak ihren ersten Matchball zum Sieg.

Ihre nächste Gegnerin ist im Achtelfinal die Amerikanerin Coco Gauff (WTA 4), gegen die sie zwei der bisherigen vier Duelle für sich entschieden hat und sich im März in Indian Wells für die Niederlage im Achtelfinal des Australian Open revanchiert hat.