Leandro Riedi (ATP 522) scheidet am Masters-1000-Turnier in Cincinnati als Qualifikant in der 1. Runde aus. Der Zürcher unterliegt dem Amerikaner Learner Tien (ATP 55) in 79 Minuten 3:6, 4:6.

1/2 Foto: PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach zwei gewonnenen Matches in der Qualifikation rannte Riedi in seinem zweiten Spiel im Hauptfeld auf der höchsten Stufe unterhalb der Grand-Slam-Turniere von Beginn an einem Rückstand hinterher. Mit einem frühen Break im ersten und zweiten Satz (zum 3:1 respektive 1:0) führte sein 19-jähriger Kontrahent jeweils früh die Entscheidung herbei. Riedi seinerseits konnte im zweiten Durchgang sechs Breakbälle nicht nutzen.

Riedi ist der einzige Schweizer Mann am Turnier im US-Bundesstaat Ohio. Derweil kennt Belinda Bencic (WTA 19) ihre Startgegnerin. Nach einem Freilos trifft die Halbfinalistin von Wimbledon in der 2. Runde auf Veronika Kudermetowa (WTA 36). Gegen die gleichaltrige Russin spielte die Ostschweizerin bereits zehn Mal (6:4-Siege). Beim letzten Duell Anfang Februar gab Bencic im Achtelfinal in Abu Dhabi kein Game ab.

Nicht in Cincinnati aufspielen werden hingegen die beiden Finalistinnen des WTA-1000-Turniers von Montreal. Kanadas 18-jähriger Shootingstar Victoria Mboko gab nach dem Dreisatzsieg über Naomi Osaka bekannt, dass sie sich am linken Handgelenk verletzt habe. Die Japanerin erwähnte lediglich eine Programmänderung, wie die WTA mitteilte.