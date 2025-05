ATP-Turnier in Rom Titelverteidiger Zverev im Viertelfinal ausgeschieden

Alexander Zverev kann seinen letztjährigen Turniersieg in Rom nicht wiederholen. Der als Nummer 2 gesetzte Deutsche scheidet am Masters-1000-Turnier in Italiens Hauptstadt im Viertelfinal aus.

Publiziert: vor 22 Minuten