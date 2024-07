Ob diese Idee auf Anklang trifft? Die ATP stattet Doppelspieler beim ATP-Turnier in Washington mit Mikrofonen aus.

Bei Show-Matches (hier Novak Djokovic bei den Australian Open) kommen Headsets schon seit längerem zum Einsatz, nun folgt der Pilotversuch im Doppel.

Die Zuschauer sind diese Woche beim ATP-Turner in Washington noch näher an den Spielern dran. In den Doppeln tragen die Akteure zu Testzwecken Mikrofone.

Durch die Neuerung soll das Erlebnis für Fans und Übertragungen verbessert werden. Zuschauer können somit erfahren, worüber sich die Doppel-Partner zwischen den Aufschlägen unterhalten. Der Test, der Teil des «2024 ATP Doubles Trial» ist, soll bei ausgewählten Partien vorgenommen werden. Zuschauer können die Gespräche während der Übertragungen oder in Ausschnitten auf den digitalen Kanälen der ATP während des Turniers verfolgen.