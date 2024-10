Satzfazit

In einer sehr hochklassigen Partie schenken sich Jannik Sinner und Novak Djokovic nahezu nichts. Während der Serbe sehr souverän bis zum Tie-Break aufschlug und nur fünf Spiele abgab, verlor er in der Verlängerung des ersten Satzes etwas die Kontrolle. Sinner nutzte seine Möglichkeiten und holte sich den ersten Satz. Bisher gab es noch keinen Breakball, was für die Konstanz der beiden Akteure beim eigenen Aufschlag spricht.