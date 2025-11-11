Bleibt Alcaraz den Rest des Jahres die Nummer eins?

Carlos Alcaraz muss gegen Taylor Fritz lange kämpfen, gewinnt am Ende aber auch sein zweites Spiel an den ATP-Finals in Turin. Damit steht er im mit einem Bein im Halbfinal – und rückt einem Jahresende als Weltnummer 1 sehr nahe.

1/2 Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel steht Carlos Alcaraz vor dem Halbfinal-Einzug. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Carlos Alcaraz ist an den ATP-Finals in Turin mit zwei Siegen gut auf Halbfinal-Kurs. Der Weltranglisten-Erste setzt sich gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz (ATP 6) mit 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 durch.

Das Duell der beiden Sieger vom ersten Spieltag der Gruppe Jimmy Connors kann Alcaraz erst nach 2:48 Stunden und mit seinem vierten Matchball für sich entscheiden. Fritz könnte sich aber bereits am Dienstagabend das Halbfinal-Ticket sichern, wenn Alex de Minaur (ATP 7) im zweiten Spiel des Tages gegen Lorenzo Musetti (ATP 9) gewinnt.

Zum Abschluss der Vorrunde am Donnerstag trifft dann Fritz auf De Minaur, Alcaraz bekommt es mit Musetti zu tun. Mit einem dritten Sieg beim mit 12 Millionen Franken dotierten Saisonfinale hätte der Spanier die Weltranglistenführung zum Jahresende auf sicher.