Sensation bei den WTA Finals in Riad: Die 22-jährige Chinesin Zheng Qinwen zieht ins Finale ein. Bei ihrer ersten Teilnahme besiegt sie Barbora Krejcikova und setzt ihre beeindruckende Saison fort.

1/2 Könnte ein überragendes Jahr mit dem Sieg an den WTA-Finals krönen: Zheng Qinwen. Foto: AFP

Die erste Finalistin der WTA Finals in Riad steht fest. Die Chinesin Zheng Qinwen setzt sich gegen die Tschechin Barbora Krejcikova 6:3, 7:5 durch.

Damit spielt die 22-Jährige bei ihrer ersten Teilnahme am Turnier der besten acht Spielerinnen des Jahres sogleich um den Titel. Es ist der krönende Abschluss einer Saison, in der Zheng erstmals einen Grand-Slam-Final (Australian Open) erreichte und in Paris Olympiasiegerin wurde. Ihre Gegnerin wird im Duell zwischen der Weissrussin Aryna Sabalenka und der Amerikanerin Coco Gauff ermittelt.

Zheng ist erst die zweite Chinesin, die den Final der WTA Finals erreicht hat. Vor ihr war dies nur Li Na gelungen. Sie verlor 2013 gegen Serena Williams mit 1:2 Sätzen.