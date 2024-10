Letztes Jahr hat Iga Swiatek die WTA Finals gewonnen. Foto: keystone-sda.ch 1/11

Was sind die WTA Finals?

Die WTA Finals sind das letzte Turnier des Jahres auf der Tennis-Tour der Frauen. Sie finden jeweils Anfang November statt. Teilnehmen dürfen nur die besten acht Spielerinnen der Saison.

Wann finden die WTA Finals 2024 statt?

Die WTA Finals 2024 finden vom 2. bis 9. November 2024 statt. Austragungsort ist Riad, die Hauptstadt Saudi-Arabiens.

Der Modus

Die acht Spielerinnen werden vor Turnierbeginn in zwei Vierergruppen gelost. Jede spielt einmal gegen jede, so dass alle Teilnehmerinnen drei Gruppenspiele bestreiten. Danach ziehen die beiden Gruppenbesten in die Halbfinals ein. Die Siegerin trifft dabei jeweils auf die Zweitplatzierte der anderen Gruppe.

Die Teilnehmerinnen 2024

Das Feld der Teilnehmerinnen wird von der Nummer 1, Aryna Sabalenka, angeführt. Diese Spielerinnen sind dabei:

Aryna Sabalenka (Blr, WTA 1)

Iga Swiatek (Pol, WTA 2)

Coco Gauff (USA, WTA 3)

Jasmine Paolini (It, WTA 4)

Elena Rybakina (Kas, WTA 5)

Jessica Pegula (USA, WTA 6)

Qinwen Zheng (Chn, WTA 7)

Barbora Krejcikova (Tsch, WTA 12)

Die beiden Gruppen

Gruppe Purple: Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Elena Rybakina und Qinwen Zheng

Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Elena Rybakina und Qinwen Zheng Gruppe Orange: Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula und Barbora Krejcikova

Punkteverteilung

Wer ein Gruppenspiel gewinnt, bekommt 200 Weltranglistenpunkte. Für den Sieg im Halbfinal gibts 400, und wer den Titel holt, darf sich über eine Gutschrift von 500 Punkten freuen. Wer jede Partie gewinnt, kann so maximal 1500 Punkte holen.

Preisgeld

Mit dem neuen Austragungsort Saudi-Arabien wird auch das Preisgeld massiv erhöht. Mit 15,25 Millionen Dollar werden insgesamt über 6 Millionen Dollar mehr ausgeschüttet als im Vorjahr.

TV-Übertragung

Die WTA Finals werden nicht im Free-TV übertragen. Wer sie mitverfolgen möchte, braucht ein Abo beim Pay-TV-Sender Sky.

Die Titelverteidigerin

Vergangenes Jahr hat Iga Swiatek die WTA Finals gewonnen. Sie liess im Final Jessica Pegula keine Chance und gewann 6:1, 6:0.

Die Siegerinnen der letzten zehn Jahre