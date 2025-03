Belinda Bencic scheitert im Viertelfinal von Indian Wells in nur einer Stunde deutlich an der Weltnummer 5 Madison Keys mit 1:6, 1:6. Keys legt dabei eine Gewinnsträhne hin, die bislang nur Martina Navratilova und Serena Williams schafften.

Abserviert in Indian Wells

Darum gehts Belinda Bencic unterliegt Madison Keys deutlich im Viertelfinal von Indian Wells

Keys dominiert das Spiel und bricht Bencics Aufschlag mehrmals

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Belinda Bencic (28) hat im Viertelfinal von Indian Wells gegen Madison Keys (30) nicht den Hauch einer Chance und geht mit 1:6, 1:6 deutlich unter.

Schon beim Match-Auftakt wird klar, dass das Viertelfinal beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells eine grosse Herausforderung für Weltnummer 58 Bencic wird.

Die Weltnummer Fünf Keys startet vor Heimpublikum fulminant und sichert sich nach nur zwei Minuten mit einem präzisen Return das Break zum 0:1.

Wenigstens kein «Bagel»

Auch danach dominiert die aktuelle Australian-Open-Siegerin die Partie und nimmt Bencic den Aufschlag nahezu nach Belieben ab. Im ersten Satz gewinnt Keys alle vier Service-Spiele der Schweizerin.

Bencic gelingt lediglich beim Stand von 0:5 ein Ehrengame durch ein gewonnenes Aufschlagspiel ihrer Gegnerin, wodurch sie wenigstens einen «Bagel» (0:6) vermeiden kann.

Keys mit 16. Sieg in Folge

Im zweiten Satz bringt Bencic ihren Service beim Stand von 1:1 einmal durch – der einzige Moment im Match, in dem sie ihren Aufschlag hält.

Keys schaltet gleich noch einen Gang höher, beendet die Partie mit fünf Games in Folge und hat Bencic damit nach nur 64 Minuten mit 30 Gewinn-Schlägen als klare Siegerin vom Platz gefegt.

In der nächsten Runde trifft Keys, die nach ihren Triumphen in Brisbane und bei den Australian Open nun 16 Siege in Serie feiert, auf die belarussische Weltnummer 1 Aryna Sabalenka (26).

Nicht mehr die Jüngste

Keys ist mit 30 Jahren die drittälteste Spielerin, die seit 1990 mehr als 16 Siege in Folge erringen konnte. Nur Martina Navratilova und Serena Williams waren bei solchen Erfolgsserien älter.

