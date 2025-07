Der sechste Turniertag in Wimbledon ist in vollem Gange. Während Vorjahressiegerin Jrejcikova bereits raus ist, bleibt der Weltranglistenerste Jannik Sinner weiter ohne Satzverlust.

1/4 Titelverteidigerin Barbora Krejcikova scheitert in Wimbledon bereits in der dritten Runde. Foto: ISI Photos via Getty Images

Vorjahressiegerin ausgeschieden

Barbora Krejcikova, die vor einem Jahr in Wimbledon ihr zweites Grand-Slam-Turnier nach dem French Open 2021 gewonnen hat, scheidet in der 3. Runde aus. Die 29-jährige Tschechin unterliegt der Weltranglisten-Zehnten Emma Navarro aus den USA mit 6:2, 3:6, 4:6. Dabei hat Krejcikova mit Kreislaufproblemen zu kämpfen und bricht zum Ende des dritten Satzes in Tränen aus. Sie bäumt sich zwar noch einmal auf, Navarro aber serviert sich am Ende sicher zum Sieg.

Auch Rybakina scheitert

Mit Jelena Rybakina verabschiedet sich am Samstag auch die Wimbledon-Gewinnerin von 2022 aus dem Turnier. Die Kasachin verliert etwas überraschend gegen die Dänin Clara Tauson 6:7 (6:8), 3:6. Die als Nummer 23 gesetzte Tauson trifft nun in den Achtelfinals auf Iga Swiatek. Die fünffache Major-Siegerin aus Polen schlug in einem mit Spannung erwarteten Duell die Amerikanerin Danielle Collins in zwei Sätzen.

Sinner weiter ohne Satzverlust

Im Turnier der Männer bleibt Jannik Sinner auch bei seinem dritten Auftritt äusserst souverän. Der Weltranglistenerste aus Italien hat gegen den mit Schulterproblemen kämpfenden Spanier Pedro Martinez (ATP 52) leichtes Spiel. Für den lockeren 6:1, 6:3, 6:1-Sieg benötigt Sinner weniger als zwei Stunden. Er zieht damit am Rasen-Klassiker zum vierten Mal in Folge in die Achtelfinals ein und ist weiterhin ohne Satzverlust. Sein nächster Gegner ist der Bulgare Grigor Dimitrov, die Nummer 19 des Turniers.