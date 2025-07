5. Turniertag in Wimbledon Shelton zieht nach 70 Sekunden in die dritte Runde ein

Der fünfte Turniertag in Wimbledon ist in vollem Gange. Nachdem die Partie von Ben Shelton am Vortag kurz vor Schluss unterbrochen wurde, braucht der US-Amerikaner am Freitag nur noch rund eine Minute, um den Sieg klarzumachen.

Publiziert: 15:45 Uhr