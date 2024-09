Jack Draper überrascht an den US Open weiter

Jack Draper überrascht an den US Open weiter

1/6 Jubel bei Jack Draper. Der Brite steht im Halbfinal den US Open.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Brite Jack Draper hat seinen starken Lauf am US Open fortgesetzt und steht überraschend erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinal. Der 22-Jährige setzt sich in New York auch gegen den an Nummer zehn gesetzten Australier Alex de Minaur souverän 6:3, 7:5, 6:2 durch.

Damit hat Draper im kompletten Turnierverlauf weiter noch keinen Satz abgegeben. «Es ist grossartig. Zum ersten Mal auf dem grössten Platz der Welt zu spielen, ist ein Traum für mich», sagt Draper im Arthur Ashe Stadium und gibt sich bescheiden: «Ich habe einen soliden Match gespielt.» Sein bislang bestes Grand-Slam-Resultat hatte er im Vorjahr mit dem Achtelfinaleinzug am US Open erreicht. Der Weltranglisten-25. fordert nun den topgesetzten Jannik Sinner aus Italien oder den früheren US-Open-Sieger Daniil Medwedew aus Russland heraus.

Muchova erneut im Halbfinal

Karolina Muchova (WTA 52) steht wie im Vorjahr im Halbfinal des US Open. Die 28-jährige Tschechin setzt sich im Viertelfinal gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia 6:1, 6:4 durch. Damit bleibt Muchova auch in ihrem fünften Duell in New York ohne Satzverlust und zieht als dritte Spielerin in die Halbfinals.

Dort war sie im vergangenen Jahr an der späteren Siegerin Coco Gauff gescheitert. Und auch in diesem Jahr wird es nicht leicht: Muchova, die nach einer Handgelenksoperation einen Grossteil der Saison verpasst hatte, trifft entweder auf die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek oder die mit Heimvorteil antretende Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 6).