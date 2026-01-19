Wie bitter ist das denn: Der Kanadier Félix Auger-Aliassime muss seine Erstrundenpartie an den Australian Open wegen Krämpfen aufgeben. Was am 2. Turniertag in Melbourne sonst noch läuft.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Auger-Aliassime muss aufgeben

Ein Drama spielt sich auf dem zweitgrössten Court der Melbourne Arena ab. Der Kanadier Félix Auger-Aliassime, nach einem starken Ende der letzten Saison die Nummer 8 der Welt, muss gegen den Portugiesen Nuno Borges (ATP 46) nach dem verlorenen dritten Satz das Handtuch werfen – wegen Krämpfen. «Das habe ich noch nie erlebt», erklärt der ratlose zweifache Sieger der Swiss Indoors. Zum Start des Turnieres ist es in Australien sehr heiss.

Jubiläumssieg für Gauff

Keine grosse Mühe mit ihrer ersten Hürde hat Coco Gauff. Die an Nummer drei gesetzte Amerikanerin gewinnt gegen die neu für Usbekistan startende Russin Kamila Rachimowa (WTA 93) mit 6:2, 6:3 und feiert im Alter von 21 Jahren bereits ihren 75. Sieg bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Gauff, die ihre Aufschlagbewegung umgestellt hat, kann sich dabei auch sieben Doppelfehler leisten.