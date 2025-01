Hervorragender Einstieg in die Saison: Dominic Lobalu Foto: MICHAEL BUHOLZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Beim 10-km-Strassenrennen in Valencia lief der Europameister über 10'000 m auf der Bahn in 26:54 Minuten auf den 2. Platz und verbesserte damit den Schweizer Rekord, den er zusammen mit Julien Wanders gehalten hatte, um satte 19 Sekunden. Der Sieg ging an den Schweden Andreas Almgren, der dank eines starken Schlussspurts in 26:53 Europarekord lief.