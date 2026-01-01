Macht Weltmeisterin Ditaji Kambundji auch an den Sports Awards das Rennen? Und gewinnt Marco Odermatt gar zum fünften Mal in Serie? Am Sonntag werden die Auszeichnungen vergeben. Hier kannst du bereits davor abstimmen.

Wer soll Sportlerin und Sportler des Jahres 2025 werden?

Darum gehts An Sports Awards werden die besten Sportlerinnen und Sportler fürs Jahr 2025 geehrt

Die TV-Gala findet am Sonntag in Zürich statt, Salzgeber und Gyr moderieren

In sieben Kategorien kommts zur Wahl – dazu gibt es einen Ehrenpreis

Sportredaktion

Es ist wieder Gala-Zeit. Die Schweizer Sport-Aushängeschilder nehmen ihre eleganten Abendkleider und schicken Anzüge aus dem Schrank und werfen sich in Schale. Am Sonntag (20.05 Uhr, SRF 1) kommts im Rahmen der Sports Awards zum grossen Stelldichein der nationalen Top-Athletinnen und -Athleten.

Mit Fabienne Gyr und Rainer Maria Salzgeber führt ein bewährtes Duo durch die Show in Zürich, auf der Bühne könnte es jedoch zu einer Premiere kommen: Räumt Leichtathletik-Star Ditaji Kambundji erstmals ab? Die Bernerin lief im September über 100 m Hürden sensationell zu WM-Gold und schrieb damit Schweizer Sportgeschichte. Oder ist es vielmehr Lara Gut-Behrami, die erneut den Preis entgegennehmen darf? Es wäre nach ihren Auszeichnungen 2023 und 2024 ein lupenreiner Hattrick – und insgesamt die vierte Trophäe für die Tessinerin, die im soeben zu Ende gegangenen Jahr WM-Silber in der Team-Kombi sowie die kleine Kugel im Super-G gewann.

Die Auszeichnungen werden traditionell im Rahmen der grossen TV-Gala vergeben. In der Sendung am Sonntag, 4. Januar 2026 (ab 20.05 Uhr auf SRF1) können die Zuschauer die Gewinner per Televoting mitbestimmen. Die Vorauswahl der je sechs Nominierten haben die Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportler sowie die Sportmedien getroffen. Zur Auswahl standen Athletinnen und Athleten, die im Zeitraum zwischen dem 1. November 2024 und dem 31. Oktober 2025 herausragende Leistungen erbracht haben. Die Ergebnisse der Vorwahlen (Medien und Spitzensportler) zählen zu zwei Dritteln, jene des Televotings zu einem Drittel. Am Sonntag werden zusätzlich die Preisträger in den Kategorien «Team», «Paralympische Sportlerin oder Sportler», «Trainerin oder Trainer» und «MVP» geehrt. Das grösste Schweizer Nachwuchstalent wird als «SRF 3 Best Talent Sport» gewürdigt. Ausserdem wird ein Ehrenpreis vergeben – an eine Persönlichkeit oder an eine Institution, die sich um den Schweizer Sport verdient gemacht hat.

Die Konkurrenz bei den Frauen ist allerdings gross. Gut-Behramis Ski-Kumpanin Camille Rast darf sich als Slalom-Weltmeisterin auch Hoffnungen machen. Rad-Ass Marlen Reusser (Weltmeisterin Einzelzeitfahren) sowie Mountainbikerin Alessandra Keller (Weltmeisterin Short-Track) und Ski-Freestylerin Mathilde Gremaud (Weltmeisterin Slopestyle) ebenso.

Die weiteren Nominierten Team des Jahres Ski-Duo Franjo von Allmen/Loïc Meillard (WM-Gold Team-Kombi) Eishockey-Nati Männer (WM-Silber) Fussball-Nati Frauen (EM-Viertelfinal)

Paralympische Sportler/in des Jahres Catherine Debrunner (Leichtathletik; u.a. Weltmeisterin 100, 400, 800, 1500 und 5000 m) Marcel Hug (Leichtathletik; u.a. Weltmeister 5000 m) Flurina Rigling (Rad; u.a. WM-Gold Zeitfahren und Strassenrennen)

Trainer/in des Jahres Florian Clivaz (u.a. Hürden-WM-Gold als Coach von Ditaji Kambundji) Patrick Fischer (WM-Silber als Trainer der Eishockey-Männer-Nati) Pia Sundhage (EM-Viertelfinal als Trainerin der Fussball-Frauen-Nati)

MVP Sven Andrighetto (Eishockey; MVP und Topskorer Champions Hockey League, MVP und Topskorer Playoffs National League, IIHF-Spieler des Jahres) Leonardo Genoni (Eishockey; MVP, bester Torhüter und Mitglied All-Star-Team WM) Lara Heini (Unihockey; beste Torhüterin der Welt) Géraldine Reuteler (Fussball; Schweizer Spielerin des Jahres, dreifache «Player of the match» an der EM) Tabea Schmid (Handball; Topskorerin dänische Liga, Schweizer Handballerin des Jahres) Yann Sommer (Fussball; Champions-League-Final mit Inter Mailand, 3. bei Torhüterwahl Ballon d’Or)

Bei den Männern hat Marco Odermatt die Chance, gleich zum fünften Mal in Folge zu triumphieren. Der Ski-Dominator (unter anderem Super-G-Weltmeister und Gesamtweltcupsieger) misst sich in der Wahl mit zwei Teamkollegen, die sich ebenfalls Weltmeister nennen dürfen: Franjo von Allmen (Abfahrt) und Loïc Meillard (Slalom). Herausgefordert wird das Wintersport-Trio von Schwingerkönig Armon Orlik sowie von Spitzenschwimmer Noè Ponti (unter anderem WM-Silber 50 und 100 m Delfin sowie drei Kurzbahn-Weltrekorde) und Kunstturner Noe Seifert (WM-Bronze Mehrkampf).

Die Leistungsausweise sämtlicher Nominierten in allen Kategorien gibt es auf der offiziellen Webseite der Sports Awards. Wie fällt deine Wahl aus?

