Die Sport-Welt trauert zum Dagobert Cahannes. Der langjährige Speaker der Lauberhorn-Rennen ist am 6. Januar im Alter von 75 Jahren verstorben.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Dagobert Cahannes ist tot. Der Grenchner ist am 6. Januar nach längerer Krankheit verstorben. Das geht aus einer Traueranzeige in der «Solothurner Zeitung» hervor. Bekannt wurde Cahannes vor allem durch seine Tätigkeit als Speaker der Lauberhorn-Rennen, welche er von 1998 bis 2018 ausübte.

Auch an zahlreichen anderen Sportevents stand er als Speaker im Einsatz, so beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest oder den Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz 2003 und Garmisch-Partenkirchen 2011. Zudem begleitete er die Olympischen Spiele 2000 in Sydney als Live-Kommentator für SRF.

Hauptberuflich war Cahannes Kommunikationsberater und arbeitete zuletzt bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2015 als Medienbeauftragter für den Regierungsrat des Kantons Solothurn, wo der gebürtige Rorschacher seit dem Jugendalter lebte. In Erinnerung bleiben dürfte Cahannes vor allem durch seinen Schalk und seine Schlagfertigkeit, mit dem er die Sport-Fans jahrelang durch zahlreiche grosse Anlässe begleitete.

Cahannes hinterlässt seine Frau, einen Sohn und eine Tochter sowie zwei Enkelkinder.