DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Unihockey: Dieses Tor führt die Schweiz zum Weltmeistertitel
Stettler zieht kaltblütig ab
Dieses Tor führt die Schweiz zum Weltmeistertitel
Céline Stettler trifft nach zwölf Minuten kaltblütig zum 1:0. Ein Tor, das die Schweiz zum Weltmeistertitel führt.
Publiziert: 18:14 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen