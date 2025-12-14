DE
Stettler zieht kaltblütig ab
Dieses Tor führt die Schweiz zum Weltmeistertitel

Céline Stettler trifft nach zwölf Minuten kaltblütig zum 1:0. Ein Tor, das die Schweiz zum Weltmeistertitel führt.
Publiziert: 18:14 Uhr
