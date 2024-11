Naef zieht ohne Satzverlust in den Final ein

Nächster starker Auftritt von Céline Naef. Beim ITF-Turnier in Luxemburg zieht sie in den Final ein. Und das ohne Satzverlust.

Céline Naef strebt am Sonntag in Pétange ihren siebten Titel auf der ITF-Tour an. Foto: PETER SCHNEIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Céline Naef (WTA 209) zieht beim ITF75-Turnier in Pétange in Luxemburg ohne Satzverlust in den Final ein. Die 19-jährige Schweizerin strebt am Sonntag ihren siebten Titel auf der Tour an.

Im Halbfinal wird die im Kanton Schwyz wohnhafte Zürcherin ihrer Favoritenrolle gegen die Holländerin Lian Tran (WTA 483) gerecht und siegt ohne Probleme 6:2, 6:1.

Im Final des mit 60'000 Dollar dotierten Hallenturniers trifft Naef entweder auf die topgesetzte Französin Océane Dodin (WTA 110) oder die Russin Maria Timofejewa (WTA 143).