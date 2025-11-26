Das Duell mit dem Stanley-Cup-Finalisten der letzten zwei Saisons ist früh entschieden. Die Stars führen zur ersten Pause 4:0 und nach zwei Dritteln 6:1. Vier ihrer ersten acht Abschlüsse finden den Weg ins gegnerische Tor.
Nathan Bastian ist der einzige Doppeltorschütze der Partie. Lian Bichsel bleibt zwar ohne Skorerpunkt, überzeugt jedoch mit seiner Physis und verteilt am meisten Checks (3) seines Teams. Im Mitteldrittel leistet sich der 21-jährige Schweizer mit Adam Henrique zudem eine Prügelei.
Stars setzen sich an Spitze fest
Während Dallas mit dem 14. Sieg im 23. Saisonspiel seinen 2. Platz in der Western Conference festigt, kommt Edmonton weiterhin nicht richtig in die Gänge. Die Kanadier mit den Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl weisen derzeit eine Bilanz von 10 Siegen und 15 Niederlagen auf und liegen damit im Westen ausserhalb der Playoff-Ränge.
