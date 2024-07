Gleich zum Auftakt der Sprint-WM der Orientierungsläufer in Edinburgh darf sich das Schweizer Team über drei Medaillen freuen.

Sprint-WM in Schottland

Die Schweizer OL-Equipe eröffnet die Sprint-WM in Edinburgh mit drei Medaillen: Simona Aebersold und Natalia Gemperle mit Silber und Bronze sowie Tino Polsini mit Silber schlagen im Sprint zu.

Schweden untermauert derweil den Status als Nummer-1-Nation im Orientierungslauf. Die 32-jährige Tove Alexandersson holt bereits ihr 20. WM-Gold. Sie nimmt Simona Aebersold auf eine Laufzeit von 16:14 Minuten 15 Sekunden ab. Die gebürtige Russin Natalia Gemperle, die seit 2023 für die Schweiz medaillenberechtigt ist, büsst 19 Sekunden ein.

Polsini macht sich zu seinem 25. Geburtstag gleich das grösste Geschenk. Der Baselbieter gewinnt erstmals am Grossanlass eine Medaille. Er büsst auf den Sieger Martin Regborn 23 Sekunden ein, hält aber zwei weitere Schweden auf den Plätzen drei und vier in Schach. Mit Matthias Kyburz, der in Paris den Olympia-Marathon bestreiten wird, fehlt das Schweizer Aushängeschild.

Am Sonntag mit den Staffeln und am Dienstag mit Knock-out-Sprint werden in Schottland weitere Medaillensätze vergeben.