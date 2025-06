J.J. Spaun führt nach dem ersten Tag der US Open auf dem Oakmont Course in Pennsylvania. Mit einer 66er-Runde liegt er einen Schlag vor Thriston Lawrence. Scottie Scheffler enttäuschte und belegt nur Platz 49.

Top-Favorit zieht am US Open einen Fehlstart ein

1/2 Scottie Scheffler erwischt einen Fehlstart in die US Open. Foto: keystone-sda.ch

Der Amerikaner J.J. Spaun beendet den ersten Tag des US Open als Führender. Er spielt auf dem schwierigen Oakmont Course in Pennsylvania eine 66er-Runde mit 4 unter Par.

Spaun egalisierte damit das beste Resultat auf diesem Platz, das Andrew Lawry 2016 in der ersten Runde des US Open erzielt hatte. Der 34-Jährige liegt einen Schlag vor dem Südafrikaner Thriston Lawrence und zwei Schläge vor den Südkoreanern Kim Si-woo und Im Sung-jae sowie dem Amerikaner Brooks Koepka, der einen Putt aus fast 13 Metern für ein Eagle an der Nr. 4 versenkte.

Der grosse Favorit beim dritten Major des Jahres, der amerikanische Weltranglistenerste Scottie Scheffler, blieb am ersten Tag hinter den Erwartungen zurück. Der 28-jährige Amerikaner belegt mit sieben Schlägen Rückstand lediglich Platz 49. Sein Landsmann und Titelverteidiger Bryson DeChambeau gab die gleiche Karte ab, während der frisch gebackene Masters-Sieger Rory McIlroy noch schlechter abschnitt (62. Platz, acht Schläge hinter der Spitze).

Der Tag wurde durch den vierten «Albatros» (ein Loch, das mit drei Schlägen unter Par gelingt) in der Geschichte des US Open geprägt, den ersten bei einem Major seit Nick Watney beim US Open 2012. Der Amerikaner Patrick Reed spielte an Loch 4 ein Par 5, das er mit zwei Schlägen bewältigte.