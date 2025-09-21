Europa-Debakel am Laver Cup

Die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz (rechts) gratuliert Taylor Fritz zum Zweisatzsieg. Foto: JOHN G. MABANGLO

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz war am Samstag gegen den Amerikaner Taylor Fritz ebenso chancenlos, wie Olympiasieger Alexander Zverev gegen den Australier Alex de Minaur. Auch Holger Rune verlor gegen den Argentinier Francisco Cerundolo sein Einzel glatt in zwei Sätzen und musste sich im abschliessenden Doppel an der Seite von Casper Ruud gegen De Minaur/Alex Michelsen klar geschlagen geben.

Damit liegt die Welt-Auswahl vor dem Schlusstag mit 9:3 in Führung. Um wie im Vorjahr in Berlin doch noch als Sieger hervorzugehen, müssen die Europäer am Sonntag, wenn ein Sieg mit drei Punkten belohnt wird, mindestens drei von vier Partien gewinnen. Sollte es nach zwölf Spielen 12:12 unentschieden stehen, würde ein Entscheidungsmatch über den Gewinner des 2017 von Roger Federer ins Leben gerufenen Show-Events entscheiden. Für die Welt-Auswahl wäre es nach 2022 und 2023 der dritte Triumph.