Die Festtage sind da, auch für Sportlerinnen und Sportler etwas Zeit, abzuschalten. Die einen gehen in den Tiefschnee, die anderen feiern gemütlich in der warmen Stube.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Wendy Holdener

Was macht ein Ski-Star zu Weihnachten? Genau, er geht in den Schnee. So etwa Wendy Holdener (31), die auf dem Chasseral ins Schneetreiben gerät. Die Winterlandschaft ist jedoch genau das, was sich wohl alle zu Weihnachten wünschen.

0:31 Weisse Weihnachten: Wendy Holdner versäuft im Schnee

Joana Hählen

Durch die Schneemassen kämpft sich auch Holdeners Berufskollegin Joana Hählen (32) – allerdings durch jene auf ihrem Auto. Mit dem Besen befreit sie ihren Wagen. «Weihnachten kam verfrüht», schreibt die Bernerin dazu.

Anouk und Zoé Vergé-Dépré und Jason Joseph

Das gleiche Problem wie Hählen hat auch Hürden-Star Jason Joseph (26). Der Basler bekommt dabei Hilfe von Freundin Zoé Vergé-Dépré (26). Die Beachvolleyballerin filmt, wie das Paar das Auto freischaufelt, die Aktion wird aber auch aus der Vogelperspektive festgehalten. Verantwortlich: Zoés Schwester und ab kommender Saison ihre neue Beachvolleyball-Partnerin Anouk Vergé-Dépré (32).

Aline Danioth

Wagt Aline Danioth (26) einen Blick auf den Balkon in der Heimat Andermatt UR, dann sieht sie nichts ausser Schnee. «Wir haben in den letzten Stunden ein bisschen Schnee bekommen», schreibt das Slalom-Ass dazu.

Dario Cologna

Die Schweizer Langlauf-Legende Dario Cologna (38) hat an Weihnachten 2023 verkündet, dass er zum zweiten Mal Papi wird. Im April 2024 war es dann so weit, Mila kam zur Welt. In diesem Jahr erfreut sich der Bündner dem Schneetreiben in Klosters.

Belinda Bencic

Fernab vom Schnee ist Belinda Bencic (27). Die Flawilerin befindet sich derzeit im australischen Sydney und bereitet sich dort auf den United Cup vor, der am Freitag startet. Am Tag von Heiligabend zeigt die Tennisspielerin, wie sie sich in der Ken Rosewall Arena mit Céline Naef (19) vorbereitet. Beim Nationenturnier wird sie dann im Team mit Dominic Stricker (22) antreten.

Franco Marvulli

«Welches Kind gehört zu wem?» Diese Frage stellt der vierfache Bahnrad-Weltmeister Franco Marvulli zu einem Weihnachtsfoto. Darauf zu sehen sind er und seine Frau Belinda mit den Kindern Roméo und Carlotta und sein Bruder mit seiner Familie.

Manuel Akanji

Ruhige Weihnachten gibts bei Manchester City nicht, die Skyblues stecken in der Krise. Weil das Team von Nati-Star Manuel Akanji (29) am Boxing Day bereits um 13.30 Uhr gegen Everton spielt, beordert Trainer Pep Guardiola seine Spieler auch an den Feiertagen auf den Trainingsplatz. Akanjis Ehefrau Melanie schickt dennoch weihnachtliche Grüsse mit ihrem Liebsten an die Fans.

Martina Hingis

Weihnachtsgrüsse gibts auch von Martina Hingis (44). Die Tennis-Ikone zeigt sich in einem Selfie vor dem bunt geschmückten Christbaum, daneben steht der Notenständer bereit – ob am Abend also auch bei ihr Weihnachtslieder angestimmt werden?

Nino Schurter

Mountainbike-Superstar Nino Schurter (38) begibt sich in den Schnee und kämpft sich durch diesen. «Stürmisch und kalte Tage», schreibt der Olympiasieger von 2016 dazu.

George Russell

Erstmals auf Ski unterwegs ist Formel-1-Star George Russell (26). Das Fazit des britischen Mercedes-Piloten: «Ich hatte wirklich Spass.»

