Schwimm-EM: Noè Ponti holt Gold über 50 m Delfin
So geht Titelverteidigung
Noè Ponti schwimmt in Polen zu EM-Gold
Noè Ponti wird an der EM in Polen seiner Favoritenrolle gerecht. Der Schweizer verteidigt seine Goldmedaille über 50 m Schmetterling.
Publiziert: 19:29 Uhr
|
Aktualisiert: 19:31 Uhr
