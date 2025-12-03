DE
So geht Titelverteidigung
Noè Ponti schwimmt in Polen zu EM-Gold

Noè Ponti wird an der EM in Polen seiner Favoritenrolle gerecht. Der Schweizer verteidigt seine Goldmedaille über 50 m Schmetterling.
Publiziert: 19:29 Uhr
|
Aktualisiert: 19:31 Uhr
