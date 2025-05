1/2 Das Schweizer Skispringer-Nationalteam um Gregor Deschwanden erhält einen neuen Nationaltrainer. Foto: ANTONIO BAT

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Norcic tritt seine Stelle am 1. Juni an, teilte Swiss-Ski mittels Pressemitteilung mit. In Norwegen wirkte Norcic drei Jahre lang als Assistent und Team-Koordinator. Er betreute insbesondere die Athleten im Continental Cup. Davor gehörte er bis 2004 als Aktiver dem slowenischen Nationalteam an, ehe er als Trainer in den USA, Kanada, der Türkei und in seiner Heimat Slowenien arbeitete. Im Weltcup realisierte er als Aktiver einen 14. Platz.

Die neue «Trainingsgruppe 2» übernimmt als Trainer der Deutsche Carlo Brömel.