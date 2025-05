Roglic übernimmt beim Giro die Gesamtführung

1/2 Primoz Roglic verpasst den Tagessieg um einen Hauch, sichert sich aber ganz knapp das Leadertrikot. Foto: GEORGI LICOVSKI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Primoz Roglic setzt im Einzelzeitfahren beim Giro d'Italia ein Zeichen im Rennen um den Gesamtsieg. Der Slowene wird auf der 13,7 km langen Strecke in Tirana Zweiter hinter dem Briten Joshua Tarling.

Roglic, der Giro-Sieger von 2023, nutzt die kurze Strecke in Albaniens Hauptstadt, um seinen gefährlichsten Konkurrenten um den Gesamtsieg einige Sekunden abzunehmen und schon nach der 2. Etappe die Maglia Rosa zu übernehmen. Mads Pedersen, der dänische Sieger vom Freitag, verliert das Leadertrikot wegen einer Sekunde. Eine Sekunde fehlt auch Roglic auf den 21-jährigen walisischen Tagessieger und Zeitfahr-Spezialisten Tarling.

Von den Mitfavoriten auf den Gesamtsieg verliert Juan Ayuso am wenigsten Zeit gegenüber Roglic. Der Spanier wird mit 16 Sekunden Rückstand auf den Slowenen Zehnter. Zum wegen der Absenzen von Titelverteidiger Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel sehr breiten Favoritenfeld gehört auch Michael Storer, der australische Leader vom Schweizer Team Tudor, der dank eines guten Zeitfahrens mit 27 Sekunden Rückstand im Gesamtklassement den 9. Rang belegt.

Auch am Sonntag wird noch in Albanien gefahren, auf einem 160 km langen Rundkurs mit Start und Ziel in Vlora. Nach dem Ruhetag am Montag folgt dann das erste Teilstück in Italien mit Ziel in Lecce.