Zoff vor Ski-WM 2027 Gegner des Zielstadions von Crans-Montana gehen vor Gericht

Die Gegner des geplanten neuen Zielstadions für die Ski-Weltmeisterschaften 2027 in Crans-Montana VS haben das Bundesgericht angerufen. Die Eigentümer von Zweitwohnungen in der Nähe des Zielgeländes prangern ein überdimensioniertes Projekt an.