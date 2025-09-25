Der Leichtathletikverband hat vorgelegt, jetzt zieht der Internationale Ski-Verband (FIS) nach: Künftig dürfen nur Athletinnen mit negativem SRY-Gentest an Frauenbewerben teilnehmen. Laut Präsident Eliasch ist es der einzige faire Weg zum Schutz des Frauensports.

Die FIS hat die Einführung von Geschlechtertests beschlossen. Einen dementsprechenden Entschluss fasste der Council des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes nach vorangegangenen Beratungen mit Genetik-Experten. Demnach sollen künftig nur noch Athletinnen mit negativem SRY-Gentest an Frauenbewerben teilnehmen dürfen. Das Y-Chromosom definiert das männliche Geschlecht.

«Diese Richtlinie ist der Eckpfeiler unseres Engagements zum Schutz des Frauensports, und wir sind überzeugt, dass es nur einen fairen und transparenten Weg gibt, dies zu erreichen: Indem wir uns auf wissenschaftliche und biologische Fakten stützen», sagte FIS-Präsident Johan Eliasch (63). Der Plan zur Umsetzung werde nun mit den nationalen Skiverbänden und anderen Interessengruppen ausgearbeitet.

In der Leichtathletik hatte der Weltverband vor der am Sonntag zu Ende gegangenen WM in Tokio erstmals von allen Athletinnen einen SRY-Gentest verlangt.