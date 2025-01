Linus Strasser mit aufsteigender Form

Linus Strasser hat bei der Startnummern-Auslosung die Sechs gezogen und wird damit etwas später ins Rennen gehen als in den vergangenen Slaloms. Sein bestes Ergebnis in dieser Saison war Platz vier in Adelboden in der vergangenen Woche. Von Rennen zu Rennen wurden die Platzierungen besser. Wenn es so weiter ginge, stünde Strasser heute auf dem Podest. Und auch Anton Tremmel und Adrian Meisen sind heute wieder dabei. Sie kommen an den Positionen 44 und 55.