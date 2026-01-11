Ein Schweizer eröffnet in Adelboden, Meillard folgt mit Nummer 4

Herzlich willkommen zum Slalom am Chuenisbärgli. Nach dem Sieg von Marco Odermatt am Samstag im Riesenslalom hoffen die Fans auch am Sonntag auf ein Schweizer Ski-Fest in Adelboden. Zwei Trümpfe schickt die Schweiz in der Top-Gruppe ins Rennen. Das sind die Top 7:
1 Tanguy Nef (Sz)
2 Timon Haugan (No)
3 Atle Lie McGrath (No)
4 Loïc Meillard (Sz)
5 Henrik Kristoffersen (no)
6 Lucas Pinheiro Braathen (Br)
7 Clément Noël (Fr)
Total ist Swiss-Ski im Adelboden-Slalom mit acht Fahrern vertreten. Das sind die weiteren Schweizer, die das Rennen in Angriff nehmen:
21 Daniel Yule
33 Ramon Zenhäusern
37 Marc Rochat
40 Luca Aerni
43 Matthias Iten
67 Sandro Simonet