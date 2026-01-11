DE
Ab 10:30 Uhr
Slalom
Männer
Adelboden
Adelboden

Slalom ab 10.30 Uhr im Ticker
Ein Schweizer eröffnet in Adelboden, Meillard folgt mit Nummer 4

vor 33 Minuten

Die Startnummern der Schweizer

Herzlich willkommen zum Slalom am Chuenisbärgli. Nach dem Sieg von Marco Odermatt am Samstag im Riesenslalom hoffen die Fans auch am Sonntag auf ein Schweizer Ski-Fest in Adelboden. Zwei Trümpfe schickt die Schweiz in der Top-Gruppe ins Rennen. Das sind die Top 7:

1 Tanguy Nef (Sz)
2 Timon Haugan (No)
3 Atle Lie McGrath (No)
4 Loïc Meillard (Sz)
5 Henrik Kristoffersen (no)
6 Lucas Pinheiro Braathen (Br)
7 Clément Noël (Fr)

Total ist Swiss-Ski im Adelboden-Slalom mit acht Fahrern vertreten. Das sind die weiteren Schweizer, die das Rennen in Angriff nehmen:

21 Daniel Yule
33 Ramon Zenhäusern
37 Marc Rochat
40 Luca Aerni
43 Matthias Iten
67 Sandro Simonet

