Von Kindern gemacht
So reagiert Murisier auf die Helm-Designs

Vor dem Weltcup-Wochenende in Wengen darf Justin Murisier seine neuen Helme bestaunen. Die wurden von Kindern bemalt und werden nach den Rennen für einen guten Zweck versteigert.
Publiziert: 18:59 Uhr
