DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Ski
Ski: Kinder designen Helm von Murisier für Wengen
Von Kindern gemacht
So reagiert Murisier auf die Helm-Designs
Vor dem Weltcup-Wochenende in Wengen darf Justin Murisier seine neuen Helme bestaunen. Die wurden von Kindern bemalt und werden nach den Rennen für einen guten Zweck versteigert.
Publiziert: 18:59 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen