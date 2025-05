Von Allmen über sein Outfit «Fliege steht mir besser als Krawatte»

Die Schweizer Ski-Cracks mal nicht im Renndress – sondern in ganz eleganter Kleidung. In der Halle 622 in Oerlikon wird zum dritten Mal die Swiss-Ski Night ausgetragen. In sechs Kategorien werden die Leistungen der Athletinnen und Athleten des letzten Winters gewürdigt.

Publiziert: vor 19 Minuten