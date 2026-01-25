Rast sorgt bei amerikanischem Siegerfoto für Lacher

Mikaela Shiffrin sichert sich mit einer Machtdemonstration ihre neunte Slalomkugel. Beim Siegerfoto danach sorgt Camille Rast mit einer missglückten Aktion für Lacher – und einen schockierten Gesichtsausdruck bei der Slalom-Dominatorin.

Ein Rekord und ein Foto für die Geschichtsbücher! US-Star Mikaela Shiffrin feiert in Spindlermühle nicht nur ihren siebten Slalomsieg der laufenden Saison, sondern auch den Gewinn ihrer neunten kleinen Kristallkugel in der Disziplinenwertung – damit stellt sie einen Rekord auf. Noch nie hat jemand neun kleine Kristallkugeln gewonnen, bislang teilte sich die US-Amerikanerin diesen Rekord mit der schwedischen Legende Ingemar Stenmark.

Dieser Tag muss natürlich mit einem Siegerfoto gebührend zelebriert werden – das denkt sich wohl auch Camille Rast. Die Schweizerin, die Shiffrin in dieser Slalom-Saison als einzige Athletin einmal hat schlagen können, versucht das Siegerfoto zu crashen, crasht dabei aber wortwörtlich selber. Das sorgt für zahlreiche Lacher und einen schockierten Gesichtsausdruck bei der Kugel-Rekordsiegerin. Nur gut, dass Rast über das Malheur selbst am meisten lachen kann.

