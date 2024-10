Mathias Germann Reporter Sport

Sölden und Lara Gut-Behrami. Das ist nicht irgendeine Beziehung. Mit 17 Jahren startete sie erstmals am Rettenbachferner. Heute ist sie mit 33 fast doppelt so alt wie damals, Rekordsiegerin (2013, 2016 und 2024) und spürt die Strapazen. «Ich bin noch müde von der letzten Saison. Dazu war ich im letzten Monat krank und das Knie machte Probleme.» Dennoch muss man in Sölden immer mit Gut-Behrami rechnen. Doch welche waren die speziellsten Episoden der Tessinerin im Ötztal? Blick wirft einen Blick in ihr Sölden-Archiv.

Glanzvolle Premiere! «Auf den Spuren von Hingis»

Zwei punktelose Weltcup-Riesenslaloms hat Lara Gut auf dem Buckel, als sie 2008 erstmals in Sölden startet. Ihr unglaubliches Talent ist dennoch frappant. Und das Greenhorn aus dem Tessin zeigt, was es kann. Platz 5. Und das mit Startnummer 37! Dabei war ihr Rücken tags zuvor wegen des vielen Trainings völlig blockiert gewesen. «Doch ich kann tot sein. Wenn ich für ein Rennen am Start stehe, spüre ich nichts von Müdigkeit», sagt Gut glücklich.

2007 sieht man Lara Gut, wie sie damals noch heisst, erstmals im Weltcup. 2008 fährt sie erstmals in Sölden. Platz 5 – und das mit Startnummer 37! Im Bild: Gut mit ihrem Trainer Mauro Pini. Foto: Blicksport

Für Blick ist nach dem Rennen klar: «Gut wandelt auf den Spuren der Schweizer Jahrhundert-Talente Martina Hingis und Anita Weyermann.» Und Ski-Legende Bernhard Russi prophezeit: «Lara ist ein Geschenk für den Schweizer Ski-Sport.» Und was macht Gut? Sie verabschiedet sich tags darauf für eine Woche Ferien mit der Familie in Ägypten am Roten Meer.

Rückkehr nach Albtraum! Aber die Rennmaschine stockt

Im September 2009 renkt sich Gut die Hüfte aus. Sie verpasst einen ganzen Winter inklusive Olympia 2010 in Vancouver. In Herbst kehrt sie zurück. Wo? Klar, in Sölden. «Ich habe das Adrenalin vermisst», sagt sie vor dem Rennen. Und: «Ich bin eine Rennmaschine!»

Im Herbst 2010 kehrt Gut zurück. Im Jahr davor hat sie sich die Hüfte ausgerenkt. Platz 25 in Sölden – der Rest der Saison ist enttäuschend. Der Weg zurück ist hart. Foto: Blicksport

Bloss: Die Maschine ist nicht mehr gut geölt. Rang 25. «Ich muss aufhören zu denken und mehr attackieren», blickt sie voraus. Das gelingt nicht wirklich, Gut erlebt im Riesenslalom eine Saison zum Vergessen.

Gletscherkönigin! Und ihr italienischer Freund schaut zu

Erstmals überhaupt gewinnt 2013 eine Schweizerin in Sölden. Blick nennt Gut-Behrami daraufhin «Gletscherkönigin». Ebenfalls besonders: Erstmals fiebert Italiens Ex-Skirennfahrer Simone Eydallin mit seiner Herzensdame mit.

Simone Eydallin ist 2013 Guts Freund. Und erstmals fiebert er mit seiner Herzensdame mit. Wo? In Sölden. Gut gewinnt – über die Beziehung will sie nichts sagen.

«Mehr gibt es dazu nicht zu sagen», so Gut nach ihrem grandiosen Sieg. Weil sie keine gemeinsamen Fotos haben möchte, winkt sie Eydallin nur zu – sie möchte ihr Liebesglück nicht mit der ganzen Welt teilen.

Schlitzohren! Gut legt sich mit Verband an

Missachtung von Kleidervorschriften und Kritik an Frauen-Cheftrainer: 2010 wurde Gut von Swiss-Ski für zwei Rennen gesperrt. Doch auch danach rumort es. Zum Beispiel vor dem Sölden-Auftakt 2014. Gut verteidigt ihren Alleingang im Privatteam nicht nur, sondern attackiert den Verband: «Ich bin nicht wirklich einverstanden damit, dass ich praktisch kostenlos für sie fahre und sie – auch dank meiner Resultate – ziemlich viel verdienen.»

Gut ist 2010 auf Konfrontationskurs mit dem Verband – sie wird sogar für zwei Rennen gesperrt. Die Wogen glätten sich, doch vor dem Sölden-Auftakt greift sie Swiss-Ski wieder an. Foto: Keystone

Sie möchte nicht mehr das ganze Sommertraining selbst berappen. Aber: «Es sind halt schon ein bisschen Schlitzohren beim Verband.» Alpin-Direktor Rudi Huber bemüht sich um Deeskalation – er möchte seine beste Fahrerin keinesfalls vergraulen. Und im Rennen? Da gerät sie auf den Innenski und fällt aus.

Deklassiert! Gut erteilt Shiffrin eine Lektion

Im Jahr 2016 reist Gut als Ski-Königin ins Ötztal. Im Winter zuvor hat sie das geschafft, worauf die Ski-Fans bei den Frauen seit Vreni Schneider 1995 warten mussten – ein Schweizer Sieg im Gesamtweltcup. Und siehe da: Gut gewinnt nicht nur, sondern demontiert die Konkurrenz. 1,42 Sekunden schneller ist sie als die zweitplatzierte Mikaela Shiffrin (USA).

Zweiter Sieg in Sölden! 2016 fährt Gut wie von einem anderen Stern. Sie nimmt Mikaela Shiffrin, die Zweite wird, 1,42 Sekunden ab. Foto: Keystone

Im Zielraum schütteln viele ungläubig den Kopf. «Lara fuhr wie von einem anderen Stern», erinnert sich der langjährige Sölden-Rennleiter Rainer Gstrein.

Kreuzbandriss! Der Marathon beginnt schlecht

Im Februar 2017 reisst Gut-Behramis Kreuzband bei der WM in St. Moritz. «Mein Körper hat Stopp gesagt», erklärt sie. In Sölden steht sie im Herbst aber bereits wieder am Start – und scheidet früh aus.

Im Februar 2017 reisst sich Gut das Kreuzband. Sie kehrt in Sölden zurück – ist aber noch nicht die Alte. Ein Marathon beginnt. Foto: freshfocus

«Immerhin hat das Knie nicht geschmerzt», meint sie. Zu diesem Zeitpunkt weiss Gut-Behrami nicht, dass sie im Riesenslalom zwei Jahre brutal unten durch muss.

Heirat! Und Schluss mit Social Media

Am 1. Juli 2018 heiratet Gut den Schweizer Nati-Star Valon Behrami. Es ist Märchen-Hochzeit auf dem Monte Brè. Doch nun dies: Kurz vor Sölden löscht sie ihre Accounts auf Twitter und Instagram. «Wir sind uns bewusst, dass das auf uns gerichtete Scheinwerferlicht zu unserem Leben gehört. Wir wissen aber auch, dass es sich lohnt, so zu leben, wie es uns gefällt.»

Aus Gut wird Gut-Behrami, sie heiratet Fussballer Valon Behrami. In Sölden läuft es nicht. Die Tessinerin hat 3,48 Sekunden Rückstand. Foto: Laurent Gillieron

Die Fotos im Hochzeitskleid, vor einem Ferrari oder beim innigen Kuss mit Behrami sind im Internet dennoch weiterhin zu finden. Im Rennen gibts Platz 14 mit 3,48 Sekunden Rückstand – der Vorbote einer sieglosen, miserablen Saison.

Papa Pauli! Gut-Behrami kämpft neben der Piste

Bei der Ski-WM 2019 in Are (Sd) fährt Gut-Behrami, wie sie nun auch in den offiziellen FIS-Blättern heisst, weit an den Medaillen vorbei. Eine Folge? Der Verband stellt ihren Vater und Coach Pauli nicht mehr auf Mandatsbasis ein – Gut-Behrami bezahlt ihn selbst.

Während ihrer ganzen Karriere verteidigt Gut-Behrami ihren Vater und Trainer Pauli. 2019 verzichtet Swiss-Ski darauf, ihn auf Mandatsbasis anzustellen. Das sorgt für Ärger. Platz 8 in Sölden. Foto: Keystone-SDA

Swiss-Ski CEO Markus Wolf bevorzugt offensichtlich den Weg der normalen Kaderstrukturen: «Lara hat an Grossanlässen noch nie eine Goldmedaille gewonnen. Sie weiss – hart gesagt – also nicht, wie das geht.» Gut-Behrami hält ihrem Vater die Stange – Rang 8 in Sölden.

Corona-Schock! Angst und Podestplatz

Im Oktober 2020 steht das erste Geisterrennen in der Geschichte des Weltcups an. Keine Zuschauer, kein Bier, keine Party – in Sölden ist es still wie noch nie. «Wir alle haben Angst. Es liegt an uns, verantwortungsvoll zu handeln und uns und andere zu schützen», sagt Gut-Behrami. Sie wird Achte.

2020 steht das erste Geisterrennen der Weltcup-Geschichte an. «Wir haben alle Angst», sagt Gut-Behrami. Corona macht auch ihr zu schaffen, sie wird in Sölden Achte. Foto: Sven Thomann

Übrigens: Ein Jahr später zögert die Tessinerin lange, ehe sie sich impft – sie hat Sorgen wegen Langzeitfolgen. Weil die Einreise in die USA aber nur so möglich ist, lässt sie sich doch noch impfen.

Fluor-Chaos und Mens-Sieg! Gut-Behrami offen wie selten

Nach der Öko-Diskussion rund um die Bagger am Gletscher bleibt die Sölden-Ausgabe auch kurz vor den Rennen explosiv. Diesmal gehts um das neue Fluorwachs-Verbot. Gut-Behrami befürchtet gar Sabotage! «Jemand könnte beim Vorbeilaufen die Ski mit einem Fluor-Spray kontaminieren.» So weit kommt es nicht, allerdings bleibt Norwegens Ragnhild Mowinckel nach dem ersten Lauf beim Fluor-Test hängen und weint verzweifelte Tränen.

Im letzten Jahr schafft Gut-Behrami den Hattrick. Der dritte Sieg in Sölden! Danach verrät sie, dass ihr die Menstruation zu schaffen machte. Foto: Sven Thomann

Und Gut-Behrami? Sie macht den Sölden-Hattrick mit einer Glanzleistung perfekt. Und bricht danach mit einem Tabu: «Ich habe meine Menstruation, bin müde und habe Rückenweh. Ich spüre das alles viel mehr als früher.» Offene Worte, für die sie auch von den Gegnerinnen gelobt wird.