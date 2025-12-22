DE
FR
Abonnieren

Top-Leistung in Alta Badia
Trotz dieses Fehlers fährt Meillard aufs Podest

Loïc Meillard wird beim Slalom in Alta Badia dritter. Ein Fehler im zweiten Lauf verhindert ein besseres Resultat.
Publiziert: 14:30 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen