Impressum
Sport
Ski
Ski: Meillard wird beim Slalom in Alta Badia dritter
Top-Leistung in Alta Badia
Trotz dieses Fehlers fährt Meillard aufs Podest
Loïc Meillard wird beim Slalom in Alta Badia dritter. Ein Fehler im zweiten Lauf verhindert ein besseres Resultat.
Publiziert: 14:30 Uhr
