Keine Angst, der Steinadler greift Bernhard Russi nicht an. Das wäre auch sehr undankbar. Schliesslich wurde sein Name auf einer der schönsten von Russi gebauten Abfahrtsstrecken verewigt.

Daniel Leu Stv. Sportchef

Raubvögel – der passende Name für eine spektakuläre und selektive Piste. Bernhard Russi baute die «Birds of Prey» in Beaver Creek (USA) mit Start auf fast 3500 Metern über Meer für die Ski-WM 1999. Auf der 2,6 km langen Strecke fliegen die Abfahrer über sechs Sprünge, alle nach Raubvögeln benannt. Passend zur Piste werden die Siegerehrungen hier jeweils auch von Raubvögeln begleitet. 1999 von einem Steinadler, dem «Golden Eagle», an dem auch Pistenarchtitekt Russi Gefallen fand.

Foto: STH

Fabrice Herzog

Der Zug-Stürmer hat 48 Nati-Spiele auf dem Buckel, war im Mai an der WM in Tschechien auch ein Teil des Schweizer Silber-Coups. Ein Check an Eric Blum, der später seine Karriere beenden musste, veränderte Herzogs Leben: «Ich denke jeden Tag daran.» Der zweifache Vater wird am Montag 30 Jahre alt.

Foto: keystone-sda.ch

Bundesliga: Rekord-Spieler ohne Rote Karte

1 Karl-Heinz Körbel (70): 602 Bundesligaspiele

Keiner hat mehr Bundesligaspiele auf dem Konto als Körbel. Übrigens alle für den gleichen Verein – für Eintracht Frankfurt! Und obwohl er ein knallharter Verteidiger war, bekam er in der Bundesliga keine einzige Rote Karte.

2 Manfred Kaltz (71): 581 Bundesligaspiele

Auch Kaltz gehört zum «Team Treu». Auch er machte alle seine 581 Bundesligaspiele für einen Klub – für den HSV. Und auch der gelernte Maschinenbauschlosser spielte in der Verteidigung. Er verwandelte übrigens 53 Penaltys.

3 Mirko Votava (68): 546 Bundesligaspiele

Dortmund und Bremen sind die wichtigsten Bundesliga-Stationen von Votava. Der gebürtige Tscheche erhielt 1978 den deutschen Pass. Mit 40 Jahren und 121 Tagen ist er der zweitälteste Torschütze in der Bundesliga (hinter Pizarro).

4 Michael Lameck (75): 518 Bundesligaspiele

Ein echtes Kind des Ruhrgebiets und mit 518 Einsätzen Bochums Rekordspieler. Aber er hält auch einen «traurigen» Rekord: Er ist der Spieler mit den meisten Bundesligapartien ohne ein einziges A-Länderspiel für Deutschland.

5 Manuel Neuer (38): 511 Bundesligaspiele

Am Dienstag beim 0:1-Out im Pokal gegen Leverkusen passierte es: In seinem 867. Spiel als Profi kassierte der Bayern-Goalie seine erste Rote Karte. In der Bundesliga aber hat Neuer noch immer eine weisse Weste – seit 511 Spielen!

12. Schweizerin

Camille Rast (Bild) machte vor einer Woche in Killington (USA) das Dutzend voll. Als 12. Schweizerin gelang es ihr, im Ski-Weltcup einen Slalom zu gewinnen. Die 11 anderen Siegerinnen: Schneider, Hess, Morerod, Schmidhauser, Holdener, Nef, Roten, Gisin, Oertli, Bochatay und Oester. Interessant: Auch im Riesenslalom sind es 12 Schweizer Weltcup-Siegerinnen: Schneider, Morerod, Nef, Gut-Behrami, Hess, Walliser, Nadig, Figini, Zeller-Bähler, Bochatay, Zurbriggen und Kummer.

Foto: Getty Images