Der Ski-Weltcup startet am Wochenende mit zwei Riesenslaloms in Sölden. Am Samstag beginnen die Frauen, am Sonntag folgen die Männer. Teste dein Wissen zur kommenden Ski-Alpin-Saison mit neun spannenden Fragen.

Bald wird Ski-Action: Marco Odermatt und Co. starten in Sölden in die Saison. Foto: AFP via Getty Images

Darum gehts Ski-Weltcup startet am Wochenende mit Riesenslalom in Sölden

Der Saisonauftakt beginnt mit Frauenrennen am Samstag, Männerrennen am Sonntag

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Am kommenden Wochenende ist es so weit. Der Ski-Weltcup geht wieder los. Beim Saisonauftakt in Sölden findet am Samstag der Riesenslalom der Frauen, am Sonntag jener der Männer statt.

Teste jetzt dein Wissen mit diesen neun spannenden Fragen zur kommenden Ski-Alpin-Saison.

