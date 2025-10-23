Bald wird Ski-Action: Marco Odermatt und Co. starten in Sölden in die Saison.
Foto: AFP via Getty Images
Darum gehts
- Ski-Weltcup startet am Wochenende mit Riesenslalom in Sölden
- Der Saisonauftakt beginnt mit Frauenrennen am Samstag, Männerrennen am Sonntag
- Neun spannende Fragen zur kommenden Ski-Alpin-Saison werden gestellt
Benjamin GwerderRedaktor Sport
Am kommenden Wochenende ist es so weit. Der Ski-Weltcup geht wieder los. Beim Saisonauftakt in Sölden findet am Samstag der Riesenslalom der Frauen, am Sonntag jener der Männer statt.
Teste jetzt dein Wissen mit diesen neun spannenden Fragen zur kommenden Ski-Alpin-Saison.
