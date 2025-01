Vom 4. Februar bis 16. Februar 2025 findet in Saalbach-Hinterglemm (Ö) die alpine Ski-Weltmeisterschaft statt. Hier erfährst du alles, was du wissen musst.

1/5 Loïc Meillard (l.) gewann vor zwei Jahren Silber, Marco Odermatt zweimal Gold. Foto: Sven Thomann

Der Austragungsort

Saalbach-Hinterglemm ist nach 1991 zum zweiten Mal Gastgeber der Ski-Weltmeisterschaft. Damals gab es für die Schweiz sechs Medaillen: dreimal Gold (Chantal Bournissen Kombi, Vreni Schneider Slalom und Franz Heinzer Abfahrt), einmal Silber (Urs Kälin Riesenslalom) und zweimal Bronze (Vreni Schneider Kombi und Daniel Mahrer Abfahrt).

Insgesamt ist Österreich zum zehnten Mal Gastgeber einer Ski-WM. Viermal fand sie in Innsbruck (1933, 1936, 1964 und 1976) statt, zweimal in Schladming (1982, 2013) und je einmal in Bad Gastein (1958), Saalbach-Hinterglemm (1991) sowie St. Anton (2001).

Die Entscheidungen

In Saalbach-Hinterglemm werden elf Medaillensätze verteilt. Das sind zwei weniger als beim letzten Mal, da die Kombination aus dem Programm gestrichen wurde. Auch die Parallel-Rennen wurden gestrichen – allerdings nur im Einzel. Ein Team-Event Parallel gibts noch, hinzu kommt als neue Disziplin die Team-Kombi, bei der Zweiter-Teams, bestehend aus einem Abfahrts- und einem Slalom-Ass um die Medaillen fahren.

Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gibts damit folgende Disziplinen: Team-Kombi (bestehend aus Abfahrt und Slalom), Abfahrt, Super-G, Slalom und Riesenslalom. Hinzu kommt ein Team-Event Parallel.

In jedem Rennen darf eine Nation maximal vier Athleten stellen. Der Titelverteidiger bekommt einen extra Startplatz. SRF überträgt alle Rennen live.

Der Zeitplan

Die Titelverteidiger

2023 in Courchevel/Méribel (Fr) war die Schweiz die erfolgreichste Nation. Sie belegte im Medaillenspiegel mit siebenmal Edelmetall Platz 1. Am meisten gabs allerdings für Norwegen mit neun Medaillen – allerdings haben die Nordeuropäer eine Goldmedaille weniger geholt als die Schweiz.

Das Schweizer Aufgebot für die WM

Swiss-Ski hat das Aufgebot für Saalbach-Hinterglemm noch nicht bekanntgegeben.

Erfüllte Selektionskriterien im Schweizer Team Frauen Slalom. Ganz erfüllt: Camille Rast, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Eliane Christen. Halb erfüllt: Aline Höpli. – Verbleibendes Rennen: Courchevel.

Riesenslalom. Ganz erfüllt: Lara Gut-Behrami, Camille Rast, Wendy Holdener. Halb erfüllt: niemand. – Verbleibendes Rennen: keines.

Super-G. Ganz erfüllt: Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Michelle Gisin. Halb erfüllt: Malorie Blanc. – Verbleibendes Rennen: keines.

Abfahrt. Ganz erfüllt: Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Malorie Blanc. Halb erfüllt: Michelle Gisin, Priska Ming-Nufer. – Verbleibendes Rennen: keines. Männer Slalom. Ganz erfüllt: Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule. Halb erfüllt: Marc Rochat. – Verbleibendes Rennen: keines.

Riesenslalom. Ganz erfüllt: Marco Odermatt (als Titelverteidiger gesetzt), Loïc Meillard, Luca Aerni, Thomas Tumler, Gino Caviezel (verletzt). Halb erfüllt: niemand. – Verbleibendes Rennen: keines.

Super-G. Ganz erfüllt: Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Alexis Monney, Franjo von Allmen, Justin Murisier, Gino Caviezel (verletzt). Halb erfüllt: Lars Rösti. – Verbleibendes Rennen: keines.

Die Geschichte der Ski-WM

Die alpine Ski-WM wurde erstmals 1931 in Mürren im Berner Oberland ausgetragen. Die WM findet analog zur Nordisch-WM alle zwei Jahre statt. Zuletzt gab es das Ski-Fest 2023 in Courchevel/Méribel. Insgesamt gab es neun Weltmeisterschaften in der Schweiz.

Der ewige Medaillenspiegel

Die erfolgreichste Ski-Nation ist in Sachen WM-Medaillen Österreich. Auf Platz 2 folgt mit deutlichem Abstand die Schweiz.

Die bisherigen Schweizer Weltmeister

Abfahrt Männer Abfahrt Frauen 1931 Walter Prager 1934 Anny Rüegg 1933 Walter Prager 1948 Hedy Schlunegger 1934 David Zogg 1954 Ida Schöpfer 1936 Rudolf Rominger 1956 Madeleine Berthod 1970 Bernhard Russi 1970 Annerösli Zryd 1972 Bernhard Russi 1972 Marie-Theres Nadig 1985 Pirmin Zurbriggen 1985 Michela Figini 1987 Peter Müller 1987 Maria Walliser 1991 Franz Heinzer 1989 Maria Walliser 1993 Urs Lehmann 2021 Corinne Suter 1997 Bruno Kernen 2023 Jasmine Flury 2015 Patrick Küng



2017 Beat Feuz



2023 Marco Odermatt





Super-G Männer Super-G Frauen 1987 Pirmin Zurbriggen 1987 Maria Walliser 1989 Martin Hangl 2021 Lara Gut-Behrami 2009 Didier Cuche





Riesenslalom Männer Riesenslalom Frauen 1960 Roger Staub 1960 Yvonne Rüegg 1976 Heini Hemmi 1972 Marie-Theres Nadig 1987 Pirmin Zurbriggen 1982 Erika Hess 1997 Michael von Grünigen 1987 Vreni Schneider 2001 Michael von Grünigen 1989 Vreni Schneider 2009 Carlo Janka 2001 Sonja Nef 2023 Marco Odermatt 2021 Lara Gut-Behrami

Slalom Männer Slalom Frauen 1931 David Zogg 1932 Rösli Streiff 1938 Rudolf Rominger 1935 Anny Rüegg 1939 Rudolf Rominger 1956 Renée Colliard 1948 Edy Reinalter 1982 Erika Hess 1950 Georges Schneider 1987 Erika Hess



1991 Vreni Schneider

Kombination Männer Kombination Frauen 1932 Otto Furrer 1932 Rösli Streiff 1934 David Zogg 1954 Ida Schöpfer 1936 Rudolf Rominger 1956 Madeleine Berthod 1985 Pirmin Zurbriggen 1958 Frieda Dänzer 2007 Daniel Albrecht 1982 Erika Hess 2017 Luca Aerni 1985 Erika Hess



1987 Erika Hess



1991 Chantal Bournissen



2017 Wendy Holdener



2019 Wendy Holdener