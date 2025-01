1/4 MIkaela Shiffrin wird noch im Januar in den Weltcup zurückkehren. Foto: AFP

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Ende November nimmt Mikaela Shiffrin (29) in Killington (USA) ihren 100. Weltcupsieg ins Visier. Doch anstatt der grossen Party gibts das Drama. Die Amerikanerin führt zwar zur Halbzeit, stürzt dann aber im zweiten Lauf des Riesenslaloms. Dabei zieht sie sich – wohl mit dem Ende ihres Skistocks verursacht – ein Loch im Bauch zu.

Das wird zunächst konservativ behandelt, am 12. Dezember muss sich Shiffrin dann aber einer unerwarteten Operation unterziehen. «Es stellte sich heraus, dass sich ein kleiner Hohlraum gebildet hatte, der tiefer als der Wundtrakt lag und mit alten Hämatomen gefüllt war», erklärte sie damals.

Comeback kurz vor der WM

Seither bangten die Ski-Fans darum, ob die Amerikanerin in dieser Saison überhaupt noch einmal am Start stehen wird. Nun ist klar, ihr Comeback steht unmittelbar bevor. In der Sendung «Today» kündigt sie am Donnerstag an: «Ich werde in den nächsten Tagen nach Europa reisen, um im Weltcup zu fahren.» Konkret heisst das: Shiffrin startet am 30. Januar beim Slalom in Courchevel (Fr).

Das bestätigt sie auch mit einem Instagram-Post. Ein Video zeigt sie beim Trainieren, dazu schreibt sie simpel «Courchevel 30.1.». Damit kehrt sie auf den Tag genau zwei Monate nach ihrem verheerenden Sturz in den Weltcup zurück. Und das kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft im österreichischen Saalbach (4. bis 16. Februar). Sollte sie ihren einzigen WM-Titel aus dem Jahr 2023 verteidigen wollen, startet sie dort im Riesenslalom (13. Februar). Und damit genau in der Disziplin ein erstes Mal wieder, in welcher sie sich diese ungewöhnliche Verletzung zugezogen hat.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos