Nach den abgesagten Trainings vom Donnerstag sollte es am Freitag mit der Ski-Action in Sun Valley klappen. Die gute Nachricht: Die Piste ist wohl ganz nach dem Gusto der Schweizer.

1/7 Über dem Städtchen Sun Valley findet das Finale der Ski-Saison statt. Foto: Getty Images

Darum gehts Ski-Finale in Sun Valley startet mit Verspätung wegen Neuschnee

Neue Speed-Strecke bietet technisch anspruchsvolle, steile Kurven ohne Gleitstücke

Lara Gut-Behrami liegt im Super-G nur 5 Punkte hinter Weltcup-Leaderin

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Das Ski-Finale in Übersee startet am Donnerstag mit einem Dämpfer: kein Training in Sun Valley (USA) auf der neuen Weltcup-Strecke. Zu viel Neuschnee.

Es gibt dennoch genug Gründe zur Freude bei den Schweizer Ski-Fans. Für Freitag steht dem ersten Spektakel im US-Bundesstaat Idaho nichts im Weg. Auf 18 Uhr ist das erste Training der Männer angesetzt. Die Probe der Frauen folgt dann um 19.30 Uhr.

Nach der ersten Besichtigung der brandneuen Speed-Strecke in Sun Valley sagt Swiss-Ski-Trainer Reto Nydegger zu Blick: «Diese Piste ist wirklich mit keiner anderen im Weltcup-Zirkus vergleichbar.» Der Berner Oberländer beginnt bei seiner detaillierten Schilderung mit dem Aspekt, der ihm nicht so gut gefällt. «Es gibt auf dieser Piste kein Gleitstück, wir werden hier unsere Abfahrer praktisch nie in der Hockeposition sehen. Es gibt zwar zwei Sprünge, die aber nicht wirklich weit gehen werden.»

Wie gemacht für die Schweizer Speed-Asse?

Danach gerät Nydegger aber richtiggehend ins Schwärmen: «Auf diesem steilen Gelände folgt eine Kurve auf die andere. Es handelt sich dabei um richtig schöne, langgezogene Kurven. Wer hier gewinnen will, muss technisch richtig sauber auf den Ski stehen.» Anders ausgedrückt: Die Abfahrt in Sun Valley ist wie gemacht für unsere genialen Techniker namens Odermatt, Monney, von Allmen und Rogentin. Kommts gar am Samstag (18.00 Uhr, SRF2 live, Frauen-Abfahrt 19.30 Uhr) zu einem erneuten Dreifachpodest?

Auch Lara Gut-Behrami dürfte hier ihre Qualitäten voll ausspielen können. Die 33-Jährige kann eine Piste nach ihrem Geschmack gut gebrauchen. Vor allem im Super-G ist für sie noch alles drin. Nur fünf Punkte beträgt ihr Rückstand auf Weltcup-Leaderin Federica Brignone. Der Super-G der Frauen findet am Sonntag um 18 Uhr (Männer Super-G 19.30 Uhr) statt.

