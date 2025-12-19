DE
Ab 11:45 Uhr
Super G
Männer
Gröden
Gröden

Ab 11.45 Uhr im Ticker
Acht Schweizer beim Super-G am Start – Odermatt mit der Acht

vor 32 Minuten

Acht Schweizer und Odermatt mit der Acht am Start

Nach dem Doppelsieg in der Abfahrt vom Donnerstag gehören die Schweizer auch heute Freitag zu den Top-Favoriten – natürlich allen voran in Person von Super-G-Dominator Marco Odermatt, der heute als zweiter Schweizer mit der Startnummer 8 ins Rennen gehen wird. Als erster Schweizer wird Justin Murisier mit der 5 über die Saslong brettern. Franjo von Allmen, der Zweite der Abfahrt, folgt dann bereits mit Startnummer 10. Ohnehin werden fünf der acht Schweizer innerhalb der ersten 15 starten.

Alle acht Schweizer im Super-G von Gröden:

5 Justin Murisier
8 Marco Odermatt
10 Franjo von Allmen
12 Stefan Rogentin
15 Alexis Monney
31 Arnaud Boisset
48 Alessio Miggiano
51 Marco Kohler

vor 34 Minuten

Begrüssung

Hallo und herzlich willkommen zum Super-G der Männer in Gröden. Wetterkapriolen wie am Donnerstag ausgeschlossen, wird es auf der Saslong um 11.45 Uhr losgehen.

