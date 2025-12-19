Acht Schweizer beim Super-G am Start – Odermatt mit der Acht

Acht Schweizer und Odermatt mit der Acht am Start

Nach dem Doppelsieg in der Abfahrt vom Donnerstag gehören die Schweizer auch heute Freitag zu den Top-Favoriten – natürlich allen voran in Person von Super-G-Dominator Marco Odermatt, der heute als zweiter Schweizer mit der Startnummer 8 ins Rennen gehen wird. Als erster Schweizer wird Justin Murisier mit der 5 über die Saslong brettern. Franjo von Allmen, der Zweite der Abfahrt, folgt dann bereits mit Startnummer 10. Ohnehin werden fünf der acht Schweizer innerhalb der ersten 15 starten.

Alle acht Schweizer im Super-G von Gröden:

5 Justin Murisier

8 Marco Odermatt

10 Franjo von Allmen

12 Stefan Rogentin

15 Alexis Monney

31 Arnaud Boisset

48 Alessio Miggiano

51 Marco Kohler