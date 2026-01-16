Österreicher startet zwischen zwei Schweizer Top-Duos

Die Schweizer

Swiss-Ski schickt acht Fahrer an den Start. Angeführt wird das Team von Super-G-Weltmeister Marco Odermatt. Der Nidwaldner startet als letzter der vier Schweizer in der Top-Gruppe mit der Nummer 12. Unmittelbar vor ihm ist die Reihe an Alexis Monney. Auch davor gibts ein Schweizer Duo, das direkt nacheinander startet. Franjo von Allmen trägt die Nummer 8. Nach ihm folgt Stefan Rogentin. Vom zweiten Schweizer Duo werden die beiden durch den Österreicher Lukas Feurstein (Nummer 10) getrennt.

8 Franjo von Allmen

9 Stefan Rogentin

11 Alexis Monney

12 Marco Odermatt

21 Loïc Meillard

29 Justin Murisier

32 Marco Kohler

41 Alessio Miggiano