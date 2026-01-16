Österreicher startet zwischen zwei Schweizer Top-Duos

Swiss-Ski schickt acht Fahrer an den Start. Angeführt wird das Team von Super-G-Weltmeister Marco Odermatt. Der Nidwaldner startet als letzter der vier Schweizer in der Top-Gruppe mit der Nummer 12. Unmittelbar vor ihm ist die Reihe an Alexis Monney. Auch davor gibts ein Schweizer Duo, das direkt nacheinander startet. Franjo von Allmen trägt die Nummer 8. Nach ihm folgt Stefan Rogentin. Vom zweiten Schweizer Duo werden die beiden durch den Österreicher Lukas Feurstein (Nummer 10) getrennt.
8 Franjo von Allmen
9 Stefan Rogentin
11 Alexis Monney
12 Marco Odermatt
21 Loïc Meillard
29 Justin Murisier
32 Marco Kohler
41 Alessio Miggiano
Das Lauberhorn-Wochenende wird mit dem Super-G lanciert. Los gehts um 12.30 Uhr.