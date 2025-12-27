Odermatt startet nach drei Teamkollegen

Die Schweizer

Drei Super-Gs hat es in diesem Winter gegeben, dreimal war Marco Odermatt der beste Schweizer (1., 2. und 5. Platz). Der Nidwaldner geht mit der roten Startnummer des Disziplinenführenden ins Rennen – und versucht diese gegenüber der Konkurrenz zu verteidigen. Erster Verfolger ist Vincent Kriechmayr mit 16 Punkten Rückstand. Während der Österreicher die Top-Gruppe mit der Nummer 6 eröffnet, schliesst Odermatt sie mit der 15 ab. Damit ist er der vierte der insgesamt acht Schweizern am Start. Vor ihm gibts mit einem Trio, das unmittelbar nacheinander startet, eine geballte Ladung Schweizer.

10 Alexis Monney

11 Stefan Rogentin

12 Franjo von Allmen

15 Marco Odermatt

30 Justin Murisier

31 Loïc Meillard

46 Alessio Miggiano

49 Marco Kohler