Odermatt startet nach drei Teamkollegen

Für die deutschen Fahrer dürfte das Podest hingegen heute eine echte Überraschung sein und die Athleten kämpfen vielmehr um ihre Olympianorm und die Verbesserung der Startnummer. Einzig Romed Baumann (26) startet aktuell in den Top 30. Auf Simon Jocher (32) und Luis Vogt (53) folgt schliesslich Anton Grammel, der mit Startnummer 62 als letzter Läufer auf die Strecke geht und sich einmal mehr im Super G versuchen möchte.
Angeführt von Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser, die in dieser Saison schon Podestplätze im Super G verbuchen konnten, sind insgesamt zehn Österreicher im letzten Weltcup der Männer in diesem Jahr am Anlauf. Kriechmayr und Haaser gehen mit den Nummern sechs und sieben über die Piste. Als erster ÖSV-Mann am Anlauf ist Stefan Babinsky als dritter Starter. Direkt dahinter ist Marco Schwarz an der Reihe. Auch Lukas Feurstein ist mit Startnummer acht schon früh gefragt. Daniel Hemetsberger (18), Andreas Ploier (35), Vincent Wieser (39), Manuel Traninger (40) und Stefan Rieser (48) vervollständigen das Aufgebot.
Während die Schweizer in der Abfahrt in dieser Saison bereits ordentlich abräumen konnte, sorgte im Super G nur Marco Odermatt für Podestplätze. Dennoch darf man die Swiss-Speed-Fahrer nie unterschätzen. Aus ihren Reihen wird heute Alexis Monney (10) als Erster die Piste unsicher machen. Unmittelbar danach gehen Stefan Rogentin und Franjo von Allmen aus dem Starthaus. Odermatt ist als 15. Läufer gefragt. Justin Murisier (30), Loïc Meillard (31), Alessio Miggiano (46) und Marco Kohler (49) sind ebenfalls am Anlauf.
Das Profil könnte Marco Odermatt liegen. Mit 225 Punkten auf dem Konto reist der Schweizer im Roten Trikot an und zählt in Livigno einmal mehr zu den Favoriten. Da die Strecke zum ersten Mal im Weltcup gefahren wird, könnte aber auch den italienischen Männern zugutekommen, die beim letzten Speed-Wochenende vor Weihnachten eine starke Teamleistung zeigen konnten. Interessant wird es auch, wie sich der Überraschungssieger von Gröden, Jan Zabystřan aus Tschechien, schlagen wird.
Üblicherweise werden Ende Dezember die Speed-Rennen in Bormio ausgetragen. Da diese Rennen in der aktuellen Saison jedoch Teil der Olympischen Winterspiele im Februar in Milano Cortina sind, entfällt Bormio in diesem Jahr als Weltcup-Station. Stattdessen beschreiten die Männer Neuland: Erstmals finden Rennen in Livigno statt. Der Start liegt auf 2375 Metern, gefahren wird auf der Strecke "Tagliede – Li Zeta". Das Ziel befindet sich im Ortszentrum auf 1850 Metern.
Hallo und herzlich willkommen zum Super G der Männer in Livigno. Um 11:30 Uhr soll das Rennen starten.
Drei Super-Gs hat es in diesem Winter gegeben, dreimal war Marco Odermatt der beste Schweizer (1., 2. und 5. Platz). Der Nidwaldner geht mit der roten Startnummer des Disziplinenführenden ins Rennen – und versucht diese gegenüber der Konkurrenz zu verteidigen. Erster Verfolger ist Vincent Kriechmayr mit 16 Punkten Rückstand. Während der Österreicher die Top-Gruppe mit der Nummer 6 eröffnet, schliesst Odermatt sie mit der 15 ab. Damit ist er der vierte der insgesamt acht Schweizern am Start. Vor ihm gibts mit einem Trio, das unmittelbar nacheinander startet, eine geballte Ladung Schweizer.
10 Alexis Monney
11 Stefan Rogentin
12 Franjo von Allmen
15 Marco Odermatt
30 Justin Murisier
31 Loïc Meillard
46 Alessio Miggiano
49 Marco Kohler
Neuer Weltcup-Ort für die Männer für ihr letztes Rennen in diesem Jahr. Der Super-G in Livigno beginnt um 11.30 Uhr.