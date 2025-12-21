Start direkt nach Abfahrtssiegerin – schlägt Vonn zurück?

Die Schweizerinnen

Swiss-Ski schickt sieben Athletinnen an den Start. Ob sie besser abschneiden als am Samstag in der Abfahrt? Bestklassierte waren Delia Durrer und Jasmine Flury zeitgleich auf Rang 18 – so schlecht waren die Schweizerinnen seit 26 Jahren nicht mehr. Im Super-G müssen die Schweizer Fans lange auf eine erste ihrer Fahrerinnen warten. Erst mit Nummer 17 ist die Reihe an Joana Hählen.

17 Joana Hählen

18 Malorie Blanc

23 Janine Schmitt

26 Jasmina Suter

31 Jasmine Flury

39 Delia Durrer

50 Priska Ming-Nufer