Start direkt nach Abfahrtssiegerin – schlägt Vonn zurück?

Lindsey Vonn ist am Samstag in der Abfahrt Dritte geworden. Heute startet sie mit Nummer 13 unmittelbar nach der gestrigen Siegerin Cornelia Hütter. Kann die amerikanische Speed-Queen zurück? Oder ist die Österreicherin erneut schneller?
Swiss-Ski schickt sieben Athletinnen an den Start. Ob sie besser abschneiden als am Samstag in der Abfahrt? Bestklassierte waren Delia Durrer und Jasmine Flury zeitgleich auf Rang 18 – so schlecht waren die Schweizerinnen seit 26 Jahren nicht mehr. Im Super-G müssen die Schweizer Fans lange auf eine erste ihrer Fahrerinnen warten. Erst mit Nummer 17 ist die Reihe an Joana Hählen.
17 Joana Hählen
18 Malorie Blanc
23 Janine Schmitt
26 Jasmina Suter
31 Jasmine Flury
39 Delia Durrer
50 Priska Ming-Nufer
Die Frauen schliessen ihr Rennwochenende mit dem Super-G in Val d'Isère ab. Los gehts um 11 Uhr.