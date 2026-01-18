Vonn beisst sich an Aicher die Zähne aus – Suter ganz hinten

Kajsa Vickhoff Lie konnte sich bisher noch nicht mit der Di Prampero-Piste anfreunden. Oben ist die Norwegerin aber pfeilschnell. In den nachfolgenden Kurven waren Aicher und Vonn in einer eigenen Liga und auch sie verliert über eine Sekunde. Vickhoff Lie kämpft ums Podest, verpasst den dritten Rang aber knapp und ist zunächst Fünfte.
Aktuell ist noch keine Italienerin auf dem Podest. Kann Elena Curtoni daran etwas ändern? Curtoni ist im Mittelteil acht Km/h langsamer als Aicher und dadurch verliert sie viel Zeit im Gleitstück. Sie wird bis auf Rang neun durchgereicht.
Aufgepasst auf Sofia Goggia, denn der Super G sollte der risikobereiten Italienerin liegen. Die Italienerin ist an einem Tor etwas spät dran, fährt aber voll auf Zug. Die Italienerin verliert nur zwei Zehntel auf Aicher, doch im Gleiten hat sie nicht ihre Stärken und verliert dort einige Zehntelsekunden. Goggia ist zwischenzeitlich nur Vierte.
Romane Miradoli fährt eine starke Saison im Super G und war in St. Moritz schon Zweite. Im kurvigen ersten Abschnitt verliert sie auch, aber nicht so viel wie die anderen zuvor. Die Französin muss danach einmal leicht korrigieren, kämpft aber noch ums Podest. Miradoli hält den Rückstand bei einer Sekunde und schiebt Weidle-Winkelmann vom Podest.
Die beste Schweizerin steht am Start: Kann sich Corinne Suter rechtzeitig vor Olympia wieder ins Rampenlicht fahren? Suter hat keine Probleme im oberen Teil, ist jedoch nicht auf der engsten Linie unterwegs. Die Eidgenossin kommt auch heute nicht näher an die Konkurrenz heran und reiht sich am Ende des Feldes ein.
Die zweite Österreicherin steht am Start. Auch Ariane Rädler kann mit dem Top-Speed von Aicher nicht mithalten und hat deutlich weniger Geschwindigkeit. Sie trifft die Kurven nicht so sauber wie die Deutsche und fällt weit zurück.
Nun zeigt sich, was die Fahrt von Emma Aicher wert war, denn die Top-Favoritin steht am Start. Vonn ist oben schneller als Aicher und fährt auf engster Linie in den technischen Kurve. Der Speed bei der US-Amerikanerin ist geringer als bei der Deutschen und sie ist fast gleichauf mit Aicher. Vonn muss vor dem Ziel einmal hart aufkanten und das kostet am Ende die Führung. Die 41-Jährige reiht sich auf Platz zwei ein.
Cornelia Hütter eröffnet die Top-Gruppe und hat nach ihrem schwachen Resultat gestern heute auch einiges wiedergutzumachen. Der Speed bei der Österreicherin ist deutlich geringer und das schlägt sich in einem satten Rückstand nieder. Zusätzlich leistet sich Hütter einen Fehler im unteren Teil, weshalb sie mit fast 1,5 Sekunden auf Rang vier zurückfällt.
Mit Startnummer fünf gilt es schon für die zweite und letzte Deutsche. Kann Emma Aicher nach ihrem sechsten Platz gestern noch eine Schippe drauflegen? Die 22-Jährige spielt ihr volles Skigefühl aus und ist deutlich schneller als Weidle-Winkelmann unterwegs. Im Mittelteil leistet sie sich am Sprung keinen Fehler und fährt über eine Sekunde auf ihre Teamkollegin heraus. Das war eine richtige Ansage von Aicher und sie lässt im Ziel ihrer Freude freien Lauf.
Laura Gauche will es heute deutlich besser machen als gestern, denn sie war nur 35. Die Französin kommt ordentlich durch den oberen Abschnitt und ist nur minimal langsamer als Weidle-Winkelmann. Am langen Zug im Mittelteil muss sie einmal nachdrücken und ist im Ziel vier Zehntel langsamer als die Deutsche.