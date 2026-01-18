Vonn beisst sich an Aicher die Zähne aus – Suter ganz hinten

Lindsey Vonn (USA)

Nun zeigt sich, was die Fahrt von Emma Aicher wert war, denn die Top-Favoritin steht am Start. Vonn ist oben schneller als Aicher und fährt auf engster Linie in den technischen Kurve. Der Speed bei der US-Amerikanerin ist geringer als bei der Deutschen und sie ist fast gleichauf mit Aicher. Vonn muss vor dem Ziel einmal hart aufkanten und das kostet am Ende die Führung. Die 41-Jährige reiht sich auf Platz zwei ein.