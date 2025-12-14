Eine Schweizerin eröffnet das Rennen

Beim DSV setzt man natürlich insbesondere auf Emma Aicher (Startnummer 9). Die 22-jährige Allrounderin errang bei der gestrigen Abfahrt ihren dritten Weltcupsieg und hat auch schon einen Super G in ihrer Erfolgsbilanz stehen. Damit stellt Aicher die bisherige deutsche Frontfrau im Speed-Bereich allmählich in den Schatten. Doch Kira Weidle-Winkelmann (5) hat die Olympia-Norm ebenfalls schon geknackt. Daran muss Fabiana Dorigo (46) noch arbeiten.
Corviglia heisst der Hausberg von St. Moritz. Und eine der dortigen Rennstrecken trägt ebenfalls diesen Namen. Mit ihrem Super G starten die Damen nicht ganz oben, es geht auf 2.590 Metern los. Über die 1.897 Meter lange Wettkampfstrecke sind 550 Höhenmeter zu überwinden. Dabei gilt es, der Kurssetzung von Alexander Hödlmoser zu folgen. Der Österreicher in Diensten der USA hat 38 Tore gesteckt. Dieser Aufgabe wollen sich 58 Athletinnen aus 15 Nationen stellen.
Swiss-Ski schickt zehn Athletinnen an den Start. Joana Hählen hat die Ehre, das Rennen mit der Nummer 1 zu eröffnen. Für ein Duo ist der Super-G etwas ganz Besonderes. Denn Alina Willi (19) und Daria Zurlinden (21) geben ihr Weltcup-Debüt. Das sind die Startnummern der Schweizerinnen:
1 Joana Hählen
17 Malorie Blanc
21 Jasmine Flury
22 Janine Schmitt
24 Jasmina Suter
33 Stefanie Grob
40 Delia Durrer
51 Alina Willi
55 Priska Ming-Nufer
58 Daria Zurlinden
Zum Abschluss des Speed-Wochenendes in St. Moritz bestreiten die Frauen den ersten Super-G der Saison. Los gehts um 10.45 Uhr.