Eine Schweizerin eröffnet das Rennen

Tagesaufgabe

Corviglia heisst der Hausberg von St. Moritz. Und eine der dortigen Rennstrecken trägt ebenfalls diesen Namen. Mit ihrem Super G starten die Damen nicht ganz oben, es geht auf 2.590 Metern los. Über die 1.897 Meter lange Wettkampfstrecke sind 550 Höhenmeter zu überwinden. Dabei gilt es, der Kurssetzung von Alexander Hödlmoser zu folgen. Der Österreicher in Diensten der USA hat 38 Tore gesteckt. Dieser Aufgabe wollen sich 58 Athletinnen aus 15 Nationen stellen.