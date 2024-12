Fährt Gut-Behrami erneut aufs Podest?

Auch beim zweiten Super-G in St. Moritz heisst die grosse Favoritin Lara Gut-Behrami. Am Samstag musste sich die Tessinerin einzig der Österreicherin Cornelia Hütter geschlagen geben. Heute geht sie mit Startnummer 8 ins Rennen. Kurz vor ihr katapultiert sich mit Corinne Suter (5) die erste Schweizerin aus dem Starthäuschen. Zwischen den beiden ist die Reihe an Vortagessiegerin Hütter (6). Gestern startete sie noch nach Gut-Behrami, heute muss die Österreicherin im Duell mit ihr vorlegen.

Insgesamt stehen zehn Schweizerinnen am Start, das sind die weiteren Startnummern: Michelle Gisin (18), Priska Ming-Nufer (22), Jasmina Suter (24), Delia Durrer (30), Joana Hählen (31), Malorie Blanc (34), Stephanie Jenal (37) und Janine Schmitt (42). Comeback-Frau Lindsey Vonn trägt heute die Nummer 32.